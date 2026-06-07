A lesão de Wesley e seu consequente corte da Copa do Mundo abriram uma vaga inesperada na Seleção Brasileira. Para substituir o lateral-direito da Roma, a comissão técnica de Carlo Ancelotti optou pela convocação de Éderson, volante da Atalanta.

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A escolha, no entanto, gerou debate entre torcedores nas redes sociais. Isso porque, embora seja um dos destaques do futebol italiano nas últimas temporadas, Éderson atua em uma posição diferente da de Wesley, levantando questionamentos sobre a estratégia adotada pela comissão técnica para recompor o elenco durante o Mundial.

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➡️Lesão tira Wesley da Copa do Mundo, e Éderson é convocado

➡️Quem é Éderson, escolhido por Ancelotti após corte de Wesley?

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Wesley lamenta corte da Copa do Mundo em postagem nas redes sociais

O lateral-direito Wesley França se pronunciou pela primeira vez após ser cortado da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o jogador utilizou as redes sociais para lamentar a lesão sofrida durante o amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito e demonstrou tristeza por perder a oportunidade de disputar o torneio.

A lesão aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo do amistoso contra o Egito. Após realizar um cruzamento pela linha de fundo, o lateral sentiu o problema muscular, levou a mão à parte posterior da coxa e caiu no gramado. Chorando, ele precisou ser substituído e recebeu o apoio dos companheiros antes de deixar o campo.

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