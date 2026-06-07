O lateral-direito Wesley França se pronunciou pela primeira vez após ser cortado da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o jogador utilizou as redes sociais para lamentar a lesão sofrida durante o amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito e demonstrou tristeza por perder a oportunidade de disputar o torneio.

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Wesley deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória brasileira após sentir dores na coxa esquerda. Exames realizados pela comissão médica da Seleção confirmaram uma lesão no músculo adutor, o que inviabilizou sua permanência na competição. Com isso, a comissão técnica optou pela convocação de Éderson para a vaga aberta no elenco.

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Em sua publicação no Instagram, Wesley afirmou estar vivendo um dos momentos mais difíceis da carreira. O lateral destacou o sonho que tinha de representar o Brasil em uma Copa do Mundo e lamentou que a oportunidade tenha sido interrompida por uma lesão justamente às vésperas da estreia da equipe.

— Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção — escreveu o jogador.

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Apesar da frustração, Wesley agradeceu o apoio recebido de familiares, companheiros de equipe, torcedores e membros da comissão técnica. O atleta garantiu que seguirá focado na recuperação e demonstrou confiança em retornar ainda mais forte aos gramados.

Veja a publicação de Wesley:

A lesão aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo do amistoso contra o Egito. Após realizar um cruzamento pela linha de fundo, o lateral sentiu o problema muscular, levou a mão à parte posterior da coxa e caiu no gramado. Chorando, ele precisou ser substituído e recebeu o apoio dos companheiros antes de deixar o campo.

O corte representa uma baixa importante para o técnico Carlo Ancelotti, que contava com o jogador como uma das opções para a lateral direita durante o Mundial. Para repor a saída de Wesley, o treinador da Seleção Brasileira convocou o volante Éderson, da Atalanta.

Wesley em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Maddie Meyer/ Getty Images/AFP)

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