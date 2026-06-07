Quem é Éderson, escolhido por Ancelotti após corte de Wesley?

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O volante Éderson chega à Seleção Brasileira em um momento inesperado, mas que pode representar mais do que uma simples reposição para a vaga deixada por Wesley. Convocado por Carlo Ancelotti após o corte do lateral-direito, que sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, o atleta da Atalanta desembarca nos Estados Unidos como uma alternativa para reforçar um setor que já era considerado enxuto desde a convocação inicial para a Copa do Mundo.

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Aos 26 anos, Éderson construiu uma trajetória de crescimento constante até se transformar em um dos meio-campistas mais valorizados do futebol italiano. Revelado pelo Desportivo Brasil, o jogador passou pelo Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de receber sua primeira oportunidade no futebol europeu.

Em janeiro de 2022, o Salernitana investiu 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões na cotação da época) para tirá-lo do Corinthians. O impacto foi imediato. Em apenas seis meses, disputou 15 partidas, marcou dois gols e distribuiu uma assistência, tornando-se peça importante na arrancada que salvou a equipe do rebaixamento no Campeonato Italiano.

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O desempenho chamou rapidamente a atenção da Atalanta. Antes do início da temporada 2022-2023, o clube de Bérgamo desembolsou 15 milhões de euros (cerca de R$ 83,4 milhões na cotação daquele momento), para contratá-lo em definitivo.

Curiosamente, Éderson tem um elo indireto com Wesley. Sua melhor temporada na Itália aconteceu em 2023-2024, quando era comandado por Gian Piero Gasperini, atual treinador do lateral brasileiro na Roma. Naquele ano, o volante foi um dos pilares da campanha histórica que culminou com a conquista da Liga Europa, primeiro título continental da história da Atalanta.

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O reconhecimento também chegou à Seleção Brasileira. Durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2026, foi convocado por Dorival Júnior e integrou o elenco que disputou a Copa América de 2024. Desde então, manteve a regularidade na Serie A e passou a ser presença constante nas listas de observação da comissão técnica da Seleção.

O jogador também marcou presença na primeira convocação de Carlo Ancelotti, em maio de 2025, lista válida para os confrontos contra o Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

A tendência, inclusive, é que sua passagem pela Atalanta esteja próxima do fim. Após mais uma temporada em alto nível, o volante virou alvo do Manchester United, que negocia sua contratação para substituir Casemiro no meio-campo da equipe inglesa.

Apesar de chegar para a vaga aberta por Wesley, Éderson não atua como lateral-direito. A convocação tem um significado diferente. Trata-se de um meio-campista de força física, intensidade e capacidade de cobrir grandes espaços do campo. Sua presença pode indicar uma correção de rota de Carlo Ancelotti, que havia chamado apenas cinco jogadores de meio-campo na convocação original para a Copa do Mundo.

Mais do que repor uma ausência, o treinador italiano ganha uma opção para fortalecer o setor central da equipe. Em um torneio de desgaste elevado e partidas cada vez mais decididas no meio-campo, a chegada de Ederson amplia o leque de alternativas e reforça uma área que parecia necessitar de mais profundidade desde o início da preparação brasileira.

Éderson foi o escolhido por Ancelotti para a vaga de Wesley, cortado (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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