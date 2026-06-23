logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Veto da CBF à camisa vermelha expõe nova disputa de poder nos bastidores

A pedido de Samir Xaud, Fifa mudou a camisa de goleiro no jogo desta quarta (24)

PorMárcio IannaccaVicente Seda
Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 17:17
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Camisa de goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
Camisa vermelha de goleiro da Seleção gera polêmica (Foto: Divulgação)

A decisão da CBF de pedir à Fifa a troca da camisa vermelha que seria utilizada pelo goleiro Alisson na partida contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), em Miami, vai muito além de uma simples mudança estética. O episódio escancarou divergências internas na entidade e reforçou a estratégia política adotada pelo presidente Samir Xaud desde que assumiu o comando da confederação.

continua após a publicidade
  • Camisa de goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

    Camisa vermelha da Seleção será vendida? Lance! apura situação do uniforme

    Seleção Brasileira
    Há 1 semana
  • CBF

    Site vaza suposta camisa vermelha da Seleção, e web vai à loucura: ‘Tá doido’

    Fora de Campo
    Há 7 meses

    • ➡️Camisa vermelha da Seleção será vendida? Lance! apura situação do uniforme

    Inicialmente prevista pela Fifa para compor o uniforme da Seleção Brasileira no confronto válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo, a camisa vermelha fazia parte das opções oficiais disponibilizadas pela Nike para os goleiros quando o Brasil atua com o tradicional uniforme amarelo. Além do modelo vermelho, também estão previstas as versões verde e preta.

    A alteração foi solicitada pela própria CBF e aceita pela Fifa, embora a medida tenha causado estranheza até mesmo dentro da entidade máxima do futebol. O regulamento da Copa do Mundo permite que federações nacionais solicitem mudanças na combinação de uniformes, desde que haja aprovação da organização do torneio.

    continua após a publicidade

    🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 10x para a vitória do Brasil contra a Escócia — apenas para novas contas na BetDáSorte
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Nos bastidores da CBF, porém, a discussão ganhou contornos mais intensos. Desde que assumiu a presidência, Samir Xaud tem procurado se afastar de qualquer tema que possa gerar interpretações políticas envolvendo a Seleção Brasileira. A camisa vermelha se tornou um desses símbolos.

    continua após a publicidade

    ➡️Brasil terá três combinações de uniformes na 1ª fase da Copa do Mundo

    Ainda durante o lançamento da coleção da Nike para a Copa do Mundo, a possibilidade de uma camisa vermelha ligada à Seleção provocou forte repercussão nas redes sociais. O tema rapidamente extrapolou o ambiente esportivo e passou a ser associado a disputas ideológicas e partidárias. Naquele momento, Xaud determinou o abandono da cor, argumentando que a medida evitaria desgastes desnecessários para a entidade. Vale lembrar que Xaud já foi candidato a deputado federal pelo Partido Verde, em 2018, e pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em 2022 — não foi eleito em ambas as tentativas.

    ➡️Camisa vermelha da Seleção foi aprovada por Ednaldo e está em produção

    Samir Xaud, presidente da CBF, de terno com a mão para cima e falando no microfone
    Samir Xaud na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    A decisão de vetar a camisa vermelha de goleiro, no entanto, não encontrou unanimidade dentro da própria confederação. Integrantes da alta cúpula da CBF consideram que o presidente agiu mais por cálculo político do que por uma necessidade institucional. Nos bastidores, dirigentes avaliam que a medida serviu para projetar uma imagem de firmeza junto a setores mais conservadores do futebol brasileiro e consolidar apoios internos.

    A leitura de parte dos cartolas é que o episódio também ocorre em um momento delicado para Samir Xaud. Recentemente, o dirigente viu sua gestão ser alvo de desgaste após a divulgação de relatos envolvendo casos extraconjugais e viagens custeadas com recursos da entidade. Nesse cenário, ações de forte apelo simbólico passaram a ser vistas como instrumentos para reorganizar sua base de apoio e reduzir a pressão política.

    O resultado prático será visto em campo nesta quarta-feira. Em vez do uniforme vermelho originalmente programado, Alisson entrará em campo vestindo a camisa verde. Mas a troca de cor, aparentemente simples para o torcedor, revela uma disputa muito mais profunda nos corredores da CBF: a tentativa de controle da narrativa e a busca por estabilidade política em um dos momentos mais sensíveis da gestão de Samir Xaud.

    Brasil x Escócia: onde assistir

    A partida entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e a bola rola às 19h (de Brasília). O duelo decisivo terá transmissão da Globo, SB, Sportv, N Sports, ge tv e CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do Mundo 2026Cristiano Ronaldo supera Neymar após goleada de Portugal na Copa do MundoHá 34 minutos
    Neymar sorri em treino da Seleção Brasileira antes de partida contra a Escócia pela Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraNeymar usará chuteira inédita em possível estreia pelo Brasil na Copa do MundoHá 1 hora
    Bruna Marquezine revelou como era sua relação com Neymar
    Fora de CampoBruna Marquezine revela como era relação com Neymar: 'Difícil'Há 1 hora
    Lucas Paquetá e Vini Jr, com a camisa azul do Brasil, dançam em comemoração de gol do terceiro gol sobre o Haiti
    Seleção BrasileiraAtaque, criatividade e defesa: os melhores jogadores do Brasil na Copa, segundo a FifaHá 1 hora
    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti
    Copa do Mundo 2026Que horas é o jogo do Brasil amanhã (24) na Copa do Mundo?Há 1 hora
    o casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sorrindo
    Fora de CampoO que são as WAGs? Entenda o termo famoso na Copa do MundoHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Raphinha com a camisa azul reserva do Brasil no jogo contra o Haiti
    Raphinha se pronuncia após lesão: 'Sigo firme'
    Natália Belloli, esposa do Raphinha se pronunciou após declaração de Vampeta sobre supostos problemas pessoais e financeiros do astro do Barcelona
    Esposa do Raphinha rebate declaração do Vampeta: 'Um absurdo'
    PVC projetou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução/SporTV)
    PVC é sincero sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Não vai fazer'
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Postura de Neymar em treino da Seleção Brasileira chama atenção: 'Sempre'
    Jogadores da Seleção fazem último treino antes de Brasil x Escócia
    Com Neymar bem à vontade, Brasil faz último treino antes do jogo com a Escócia
    Neymar sorri durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Como Ancelotti pretende aproveitar Neymar na Copa do Mundo
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Com estreia próxima, Neymar usará equipamento exclusivo e de alto custo; veja valores
    Camisa de goleiro da Seleção Brasileira na cor vermelha está vetada pela CBF
    Fifa atende pedido da CBF, e uniforme vermelho fica fora de Brasil x Escócia
    Os brasileioros Evanilson e Rayan em ação com a camisa rubro-negra do Bournemouth
    Brasil x Escócia: joias do Bournemouth viram rivais na Copa do Mundo
    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo
    Brasil em 1º ou 2º? Veja qual cenário é melhor para os trabalhadores
    Ismaïla Sarr comemora gol marcado por Senegal contra a Noruega
    Gol de Senegal pode 'ajudar' Brasil a se livrar de favorita ao título no mata-mata
    Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Portugal, Inglaterra e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (23/06)?
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23/6)