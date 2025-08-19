Seleção: Xaud diz que pediu à Nike para parar produção de camisa vermelha

A CBF realmente estava planejando que a Seleção Brasileira usasse uma camisa vermelha na Copa do Mundo de 2026, e o projeto só foi interrompido após intervenção direta do presidente da entidade, Samir Xaud, que assumiu a entidade em maio deste ano.

A afirmação é do próprio Xaud, que falou sobre o caso nesta terça-feira (19) em entrevista ao SporTV. Segundo o presidente da CBF, a Nike já estava produzindo a camisa.

— Foi um assunto delicado. Vou fazer até um parêntese. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores da nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção — declarou o dirigente.

Camisa vermelha na Seleção causou polêmica no início do ano

A troca da cor do uniforme nº 2 do tradicional azul para o vermelho fora apresentada no ano passado pela Nike ao então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Na ocasião, Rodrigues aprovou a mudança.

A proposta vazou no início deste ano, e causou muita polêmica nas redes sociais. Em abril, o Lance! mostrou que a camisa já estava em produção — o acordo entre CBF e Nike prevê a definição dos uniformes com pelo menos dois anos de antecedência.

Reeleito em março, Ednaldo Rodrigues acabou afastado do cargo por decisão judicial em maio. No mesmo mês, Samir Xaud foi eleito para substituí-lo. E, entre as primeiras medidas, o dirigente mandou suspender a produção da camisa vermelha para a Seleção Brasileira.

— É só olhar, no símbolo da CBF não tem o vermelho, não teria o porquê de fazer uma camisa vermelha para a nossa Seleção —, acrescentou Xaud, que disse ainda que não gostou nem mesmo do modelo.