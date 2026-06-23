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Fifa atende pedido da CBF, e uniforme vermelho fica fora de Brasil x Escócia

Alisson iria vestir a camisa no jogo desta quarta-feira; agora, irá de verde

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
23/06/2026 12:43
Atualizado há 2 minutos
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Camisa de goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
Camisa vermelha está entre as opções para goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

MIAMI, FL (EUA) - Prevista inicialmente pela Fifa para ser utilizada por Alisson no jogo do Brasil com a Escócia nesta quarta-feira (24), a camisa vermelha não irá vestir o goleiro da Seleção no jogo derradeiro do Grupo C da Copa do Mundo. Segundo o "GE", foi a cúpula da CBF que vetou a cor do uniforme.

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    A combinação de cores havia sido anunciada pela Fifa no início deste mês. Para o jogo com os escoceses, estava definido que o Brasil jogaria de camisa amarela, com calção e meias brancos. O goleiro, por sua vez, vestiria vermelho de cima a baixo.

    Esta semana, porém, a Fifa divulgou a combinação de cores de Brasil e de Escócia com mudanças. Alisson e os goleiros reservas, Ederson e Weverton, irão vestir verde.

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    O regulamento da Copa do Mundo autoriza que as seleções peçam mudanças na combinação de cores, que obviamente precisam do aval da Fifa. 

    Apesar de não estar disponível para a venda, o uniforme vermelho para os goleiros está efetivamente entre as três opções de cores previstas para quando o Brasil joga de amarelo —  e apenas de amarelo, que é o conjunto fornecido pela Nike, Além da vermelha, as outras cores são o verde e o preto.

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    Alisson, durante estreia do Brasil na Copa do Mundo; depois do preto, camisa do goleiro será verde, não vermelha como estava previsto (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Sem camisa vermelha: depois do vestir preto na estreia, Alisson vai de verde agora (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Quando o Brasil joga de azul, cujo uniforme traz o símbolo da Jordan Brand, também da Nike, as opções são verde e rosa.

    O Lance! pediu posicionamento à Nike via assessoria de imprensa, mas a empresa não respondeu a reportagem. A Fifa, por sua vez, reiterou o que é expresso pelo regulamento da Copa do Mundo. Contatada, a CBF ainda não se posicionou.

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