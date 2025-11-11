Site vaza suposta camisa vermelha da Seleção, e web vai à loucura: 'Tá doido'

A Seleção Brasileira utilizará o tradicional uniforme azul como segunda opção na Copa do Mundo de 2026, após a CBF descartar a possibilidade de adotar uma camisa vermelha para a competição. Apesar disso, o portal Footy Headlines teve acesso à imagens do suposto uniforme polêmica e divulgou imagens nesta terça-feira (11), que repercutiram nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O uniforme vermelho teria sido desenvolvido pela Nike, mas devido a polêmicas e alta taxa de rejeição, não será utilizado no Mundial que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. A decisão de manter o azul como cor do segundo uniforme foi confirmada pelo atual presidente da CBF, Samir Xaud, que interrompeu a produção das camisas vermelhas após assumir o cargo.

O vazamento das imagens ocorreu a menos de um ano do início da Copa do Mundo. O Footy Headlines, site conhecido por antecipar lançamentos de uniformes de futebol, compartilhou a projeção do que seria o segundo uniforme da seleção brasileira para o torneio. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Polêmica camisa da Seleção Brasileira

A ideia de criar um uniforme vermelho para o Brasil teria surgido durante a gestão de Ednaldo Rodrigues, que foi afastado da presidência da CBF por irregularidades. Com a mudança na direção, a entidade optou por seguir o padrão utilizado em edições anteriores da Copa do Mundo.

Ainda não há informações sobre possíveis prejuízos financeiros que a Nike possa sofrer com a interrupção da produção das camisas vermelhas ou se o design será adaptado para outra cor. Apesar de não existir informações oficiais, internautas notaram semelhanças entre o projeto com a nova camisa azul do Brasil.

continua após a publicidade