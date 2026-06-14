Tironi no Lance!: Ancelotti foi o pior em campo na estreia da Seleção Estratégias do treinador geram frustração e levantam dúvidas sobre escolhas

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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A maior esperança brasileira na Copa do Mundo teve a pior atuação na estreia da Seleção nos Estados Unidos. E não se trata de nenhum jogador, mas de Carlo Ancelotti.

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Desde que foi contratado para comandar o Brasil, o treinador passou a concentrar quase toda a responsabilidade por devolver o protagonismo ao país do futebol.

No entanto, no primeiro e mais importante compromisso até aqui, Ancelotti errou na escalação, nas substituições e só não saiu derrotado porque, em determinado momento, o Marrocos entendeu que empatar com a pentacampeã do mundo não seria um mau resultado.

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Para começar, o treinador surpreendeu ao escalar Igor Thiago novamente como centroavante. O atacante já havia tido atuação abaixo do esperado nos 45 minutos em que jogou no amistoso contra o Egito. Ainda assim, foi mantido e, antes da partida, o técnico justificou a escolha, afirmando que se tratava de um jogador de força e útil no jogo aéreo. Na melhor chance que teve, porém, Igor Thiago acabou desperdiçando uma cabeçada.

Igor Thiago em ação durante Brasil x Marrocos (Foto: AFP)

Ancelotti também optou por Ibañez na lateral-direita, com a intenção de que ele desempenhasse função ofensiva semelhante à de Wesley, que havia sido cortado. A estratégia, no entanto, não funcionou.

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Por fim, o treinador promoveu mudanças ao longo do segundo tempo, mas a entrada mais aguardada não aconteceu: Endrick, jogador que vinha sendo uma das principais esperanças nas últimas partidas, permaneceu no banco.

A Seleção segue viva na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa, mas o desempenho esfriou o ânimo do torcedor, que antes da bola rolar demonstrava confiança e lotou bares pelo Brasil.

A maior esperança brasileira no caminho rumo ao penta acabou sendo também o principal responsável pelo gosto amargo deixado pela estreia da Seleção.

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