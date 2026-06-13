Lúcio de Castro: para quem sonha com o hexa, a estreia foi um sinal de alerta Com dificuldades para criar, vulnerável sem a bola e dependente de um lance individual de Vini Jr, o Brasil deixou uma impressão pouco animadora na estreia contra o Marrocos

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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Parece samba de uma nota só. "Lá vem aquele cara falar da CBF, do ciclo acidentado da seleção, dos cartolas…" Quem vê o Brasil entrar em campo quase acuado diante do Marrocos e pensa diferente, vive um mundo cor-de-rosa e prefere não ver o quanto se paga caro pelos desmandos fora de campo e quanto pesa no campo e bola.

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Foi assim a estreia do Brasil na Copa.

No momento em que o Marrocos arrefeceu a pressão e o Brasil passou a ter mais posse, veio um constrangimento na cabeça.

É como se, do outro lado, o pugilista rival abaixasse a guarda e falasse: "Agora quero ver o que você sabe fazer".

E não acontece muita coisa.

É uma absoluta limitação para a chamada "construção".

Ironia do destino, ou dos chamados "Deuses do Futebol", veio de Vini Jr, em absoluto brilho individual, o momento de luz.

Logo ele, repetidamente etiquetado como jogador de clube.

Como se na seleção tivesse o mesmo contexto que no clube.

Para piorar, mesmo jogando longe de suas tradições, o Brasil não consegue mostrar força nem mesmo quando liga o "modo reativo".

As transições marroquinas sempre levando perigo.

O resumo da ópera: em termos de classificação, ótimo para o Brasil.

Mas para quem sonha com título…

Muito pouco animador.

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Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

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