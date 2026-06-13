logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Lúcio de Castro: para quem sonha com o hexa, a estreia foi um sinal de alerta

Com dificuldades para criar, vulnerável sem a bola e dependente de um lance individual de Vini Jr, o Brasil deixou uma impressão pouco animadora na estreia contra o Marrocos

PorLúcio de Castro
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:42
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Raphinha sem camisa acena para torcida, e Endrick em frente de camisa do Brasil
Raphinha e Endrick em campo após empate da Seleção (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)
Carregando conteúdo especial...

Parece samba de uma nota só. "Lá vem aquele cara falar da CBF, do ciclo acidentado da seleção, dos cartolas…" Quem vê o Brasil entrar em campo quase acuado diante do Marrocos e pensa diferente, vive um mundo cor-de-rosa e prefere não ver o quanto se paga caro pelos desmandos fora de campo e quanto pesa no campo e bola.

continua após a publicidade
  • Neymar, Alisson e Vini Jr rindo no Maracanã antes de jogo da Seleção Brasileira

    Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 5 horas
  • Paul Clement e Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

    Braço direito de Ancelotti revela bastidores da Seleção e obsessão pelo hexa

    Seleção Brasileira
    Há 10 horas
  • Lance!

    Minha superstição: Juninho Paulista revela mística e segredo da Seleção pentacampeã

    Fora de Campo
    Há 17 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Foi assim a estreia do Brasil na Copa.

    No momento em que o Marrocos arrefeceu a pressão e o Brasil passou a ter mais posse, veio um constrangimento na cabeça.

    É como se, do outro lado, o pugilista rival abaixasse a guarda e falasse: "Agora quero ver o que você sabe fazer".

    E não acontece muita coisa.

    É uma absoluta limitação para a chamada "construção".

    Ironia do destino, ou dos chamados "Deuses do Futebol", veio de Vini Jr, em absoluto brilho individual, o momento de luz.

    Logo ele, repetidamente etiquetado como jogador de clube.

    Como se na seleção tivesse o mesmo contexto que no clube.

    Para piorar, mesmo jogando longe de suas tradições, o Brasil não consegue mostrar força nem mesmo quando liga o "modo reativo".

    As transições marroquinas sempre levando perigo.

    O resumo da ópera: em termos de classificação, ótimo para o Brasil.

    Mas para quem sonha com título…

    Muito pouco animador.

    ➡️Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Brasil 1 x 1 Marrocos?

    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

    💰 MELHOR PALPITE: Aposte em ambas equipes não marcam em Alemanha x Curaçao @1.47
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
    Seleção BrasileiraBruno Guimarães lamenta empate da Seleção contra Marrocos na Copa: 'Peso da estreia'Há 7 minutos
    Casemiro, camisa 5 do Brasil, reage durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Marrocos, no New York New Jersey Stadium (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
    Fora de CampoCasemiro vira assunto após estreia da Seleção Brasileira: 'Ficou claro'Há 10 minutos
    Luiz Henrique em entrevista após Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução/ Globo)
    Seleção BrasileiraLuiz Henrique é sincero sobre estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Quando estou de titular'Há 13 minutos
    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos
    Seleção BrasileiraAncelotti quebra silêncio após empate do Brasil com MarrocosHá 14 minutos
    Igor Thiago em Brasil x Marrocos (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
    Seleção BrasileiraIgor Thiago diz que ansiedade atrapalhou jogadores do Brasil em estreia na Copa do MundoHá 16 minutos
    Seleção BrasileiraQuanto foi o jogo entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo?Há 18 minutos

    Mais LANCE!

    galvao bueno
    Galvão Bueno não perdoa jogador em gol do Marrocos no Brasil: 'Não pode'
    Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Astro da Seleção é criticado após Brasil x Marrocos: 'Não acerta uma'
    Torcedores se revoltam com decisão de Ancelotti em Brasil x Marrocos. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Torcedores mandam recado a Ancelotti sobre decisão em Brasil x Marrocos: 'Não existe'
    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
    Momentos de Galvão Bueno em Brasil x Marrocos viralizam: 'Saudades'
    Vini Jr
    Vini Jr salva, Brasil empata com Marrocos e decepciona em estreia na Copa
    Reação de Travis Scott ao gol de Vini Jr. enlouquece web: 'Igual maluco'
    Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Brasil 1 x 1 Marrocos?
    Com golaço em jogo do Brasil, Vini Jr atinge marca histórica na Copa do Mundo
    O italiano Roberto Baggio e Ronaldo na abertura da Copa (Reprodução)
    Brasil x Marrocos: quem é o torcedor que mostrou o tanquinho para Ronaldo
    Vini Jr marca 1º gol do Brasil na Copa de 2026; relembre os outros primeiros gols
    Vini Jr. vibra ao marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Virginia viraliza reagindo ao gol de Vini Jr em Brasil x Marrocos
    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data, horário e adversário
    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
    Confira como Brasil e Marrocos ficam no ranking da Fifa após empate