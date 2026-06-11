Brasil é vice no ranking digital das seleções da Copa do Mundo; veja liderança Seleção Brasileira apresentou crescimento expressivo nas redes sociais

A Seleção Brasileira registrou 7,9 milhões de novos seguidores em suas redes sociais oficiais entre dezembro de 2025 e junho de 2026. O resultado representa o maior crescimento entre todas as seleções de futebol do planeta no período. Com esse desempenho, o Brasil recuperou a segunda colocação no ranking das seleções da Copa do Mundo e alcançou 46,4 milhões de inscrições totais. O IBOPE Repucom, divisão de pesquisas de marketing esportivo do grupo IBOPE, divulgou os dados nesta terça-feira (9).

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O estudo mapeou o volume de seguidores de 60 seleções em cinco plataformas: Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok. A edição especial do Ranking Digital Global das Seleções de Futebol foi lançada dois dias antes da abertura da Copa do Mundo FIFA 2026 no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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A CBF concentrou seu crescimento em duas plataformas: Instagram e TikTok somaram 96% do volume total de novos inscritos. Cada uma adicionou aproximadamente 4 milhões de seguidores aos perfis oficiais da Seleção no período analisado.

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O TikTok apresentou a evolução mais expressiva. Em dezembro de 2025, o perfil brasileiro ocupava a 22ª posição entre as 60 seleções analisadas, com cerca de 700 mil seguidores. Seis meses depois, o número saltou para 4,3 milhões de inscritos. O Brasil avançou para a 7ª colocação na plataforma. O acréscimo de 3,6 milhões de novos seguidores no TikTok representou o maior crescimento absoluto entre todas as seleções do estudo. A tendência é que a Copa do Mundo aumente ainda mais esses números.

A Seleção Brasileira mantém a maior conta de futebol no Instagram entre todas as equipes analisadas, com 22,9 milhões de seguidores. No Facebook, o Brasil possui a maior página entre as seleções com 12 milhões de inscritos. No YouTube, a equipe brasileira detém o terceiro maior canal com 2,1 milhões de inscritos, atrás apenas de França e Inglaterra.

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Copa do Mundo tem início nesta quinta-feira (11) (Foto: Lance!/Gemini)

França mantém liderança com margem de 6 milhões

A França permanece na primeira posição do ranking geral com 53 milhões de inscrições totais. A Federação Francesa de Futebol registrou o terceiro maior crescimento do semestre, com 3,8 milhões de novos inscritos. Mais de 60% desse resultado veio do TikTok.

A Inglaterra ocupa a terceira colocação com 43 milhões de seguidores. Portugal aparece em quarto lugar com 42 milhões. A Argentina fecha o grupo das cinco maiores bases digitais com 32 milhões. As cinco seleções acumulam 216 milhões de inscrições, representando 43% dos 500 milhões contabilizados entre todas as contas oficiais analisadas.

Portugal e Espanha registram crescimentos expressivos antes da Copa do Mundo

A Federação Portuguesa de Futebol somou 4,7 milhões de novos seguidores no semestre, o segundo maior crescimento do período. O TikTok foi responsável por 68% desse volume. Portugal também registrou 932 mil novos inscritos no Instagram e 500 mil no Facebook.

A Real Federação Espanhola de Futebol adicionou 2,1 milhões de inscritos. O TikTok respondeu por 72% desse total. A Espanha avançou uma posição e figura atualmente na 7ª colocação do ranking geral.

Marrocos registrou 2,2 milhões de novas inscrições no semestre, muito pelo desempenho na Copa do Mundo de 2022. O Instagram representou 60% desse crescimento. A seleção marroquina superou Estados Unidos e Holanda. O país alcançou a 12ª posição no ranking geral com 10,6 milhões de inscrições.

As 60 seleções analisadas somaram aproximadamente 38 milhões de novas inscrições em seus perfis oficiais desde dezembro de 2025. Brasil, Portugal, França, Marrocos e Espanha responderam por 20,7 milhões desses novos seguidores. O grupo concentrou mais da metade de todas as novas inscrições registradas globalmente no período.

As seleções europeias representam aproximadamente 50% do total de inscrições entre as 60 seleções analisadas. A União das Associações Europeias de Futebol totalizou 242,6 milhões de inscrições entre as 23 seleções monitoradas. De dezembro de 2025 até junho de 2026, a UEFA arrecadou mais de 14,6 milhões de inscritos. Portugal, França e Espanha foram responsáveis por 72% do saldo total europeu de novas inscrições no período.

A América do Sul conta com a maior média de inscritos entre as seleções membros da CONMEBOL. As seleções da Confederação Sul-Americana de Futebol compõem o segundo maior volume, com 121 milhões de inscrições distribuídas entre oito seleções presentes no ranking.

Único com cinco Copas do Mundo, o Brasil permanece como a maior força digital da América do Sul. A Argentina aparece em segundo lugar, com 31,6 milhões de inscrições. A Colômbia ocupa a terceira posição, com 18,4 milhões. Essas três seleções correspondem a cerca de 80% do resultado total da CONMEBOL. A Argentina somou 1,6 milhão de novos seguidores no semestre. A Colômbia registrou 850 mil.

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