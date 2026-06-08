Os maiores artilheiros do Brasil em Copas do Mundo

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O Brasil tem uma longa lista de atacantes que brilharam, marcando muitos gols em Copas do Mundo, colocando-se entre os maiores artilheiros da história da competição. A seguir, veja quem são os brasileiros que mais marcaram pela Seleção Brasileira em Mundiais.

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Maiores artilheiros do Brasil em Copas do Mundo

1º Ronaldo Fenômeno

Com 15 gols em 19 jogos (três edições de Copa do Mundo: 1998, 2002 e 2006), o fenômeno Ronaldo Nazário é o maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo e o segundo maior de todos os tempos, atrás apenas do alemão Miroslav Klose, que tem um gol a mais.

A grande exibição de Ronaldo foi na Copa de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato e ele terminou o Mundial como artilheiro, com oito gols, e dono da Chuteira de Ouro. Dois destes gols foram os únicos da final contra a Alemanha. A vitória por 2 a 0 consagrou o título do Brasil e marcou de vez o nome de Ronaldo entre os maiores da história do futebol.

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Em 2006, mesmo longe da melhor forma física, ainda balançou as redes três vezes, superando o recorde de Pelé e encerrando sua trajetória com a marca histórica de 15 gols.

Ronaldo Fenômeno é o maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo (Foto: Divulgação/Fifa)

⚽Todos os gols de Ronaldo Fenômeno em Copas do Mundo:



🔵🔴1998 (Sede: França) — 4 GOLS

- Fase de grupos: Brasil 3 x 0 Marrocos (1 gol e 1 assistência)

- Oitavas de final: Brasil 4 x 1 Chile (2 gols)

- Semifinal: Brasil 1 (4) x (2) 1 Holanda (1 gol no tempo normal)

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🔴⚪2002 (Sede: Japão e Coreia do Sul) — 8 GOLS

- Fase de grupos: Brasil 2 x 1 Turquia (1 gol)

- Fase de grupos: Brasil 4 x 0 China (1 gol e 1 assistência)

- Fase de grupos: Costa Rica 2 x 5 Brasil (2 gols)

- Oitavas de final: Brasil 2 x 0 Bélgica (1 gol)

- Semifinal: Brasil 1 x 0 Turquia (1 gol)

- Final: Alemanha 0 x 2 Brasil (2 gols)

🔴⚫2006 (Sede: Alemanha) — 3 GOLS

- Fase de grupos: Japão 1 x 4 Brasil (2 gols)

- Oitavas de final: Brasil 3 x 0 Gana (1 gol)

Vale destacar que o Fenômeno também foi campeão da Copa do Mundo em 1994, mas não entrou em campo naquela edição do torneio.

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2º Pelé

Logo atrás aparece Pelé, com 12 gols em 14 partidas disputadas nas copas de 1958, 1962, 1966 e 1970. O Rei do Futebol é o único jogador tricampeão mundial e o mais jovem a marcar em uma final, com 17 anos. Em 1958, marcou seis vezes, incluindo dois gols na decisão contra a Suécia. Em 1970, liderou o ataque do Brasil na campanha do tricampeonato, marcando quatro vezes — entre eles, o primeiro gol da final contra a Itália.

⚽Todos os gols de Pelé em Copas do Mundo:

🔵🟡1958 (Sede: Suécia) — 6 GOLS

- Quartas de final: Brasil 1 x 0 País de Gales (1 gol)

- Semifinal: Brasil 5 x 2 França (3 gols)

- Final: Brasil 5 x 2 Suécia (2 gols)

🔴🔵1962 (Sede: Chile) — 1 GOL

- Fase de grupos: Brasil 2 x 0 México (1 gol)

🔴⚪1966 (Sede: Inglaterra) — 1 GOL

- Fase de grupos: Brasil 2 x 0 Bulgária (1 gol)

🟢🔴1970 (Sede: México) — 4 GOLS

- Fase de grupos: Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia (1 gol)

- Fase de grupos: Brasil 3 x 2 Romênia (2 gols)

- Final: Brasil 4 x 1 Itália (1 gol)

3º Jairzinho

Na terceira posição está Jairzinho, com 9 gols em 16 jogos. O Furacão da Copa fez história em 1970 ao marcar em todas as partidas da campanha do tricampeonato, um feito inédito até hoje. Mesmo sem ser um centroavante fixo, tradicional camisa 9, seu faro de gol e a movimentação constante o colocaram entre os maiores goleadores do Brasil em Copas e se tornou símbolo de um time que encantou o mundo com seu futebol ofensivo.

⚽Todos os gols de Jairzinho em Copas do Mundo:

🔴⚪1966 (Sede: Inglaterra) — 1 GOL

- Fase de grupos: Brasil 2 x 0 Bulgária (1 gol)

🟢🔴1970 (Sede: México) — 8 GOLS

- Fase de Grupos: Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia (2 gols)

- Fase de Grupos: Brasil 1 x 0 Inglaterra (1 gol)

- Fase de Grupos: Brasil 3 x 2 Romênia (1 gol)

- Quartas de Final: Brasil 4 x 2 Peru (1 gol)

- Semifinal: Brasil 3 x 1 Uruguai (1 gol)

- Final: Brasil 4 x 1 Itália (1 gol)

⚫🔴1974 (Sede: Alemanha) — 1 GOL

- Fase de Grupos: Brasil 3 x 0 Zaire (1 gol)

Top 10 artilheiros do Brasil em Copas do Mundo

1º Ronaldo – 15 gols (1998, 2002, 2006)

2º Pelé – 12 gols (1958, 1962, 1966, 1970)

3º Jairzinho – 9 gols (1966, 1970, 1974)

Ademir de Menezes – 9 gols (1950)

Vavá – 9 gols (1958, 1962)

6º Leônidas– 8 gols (1938)

Rivaldo – 8 gols (1998, 2002)

Neymar – 8 gols (2014, 2018, 2022)

9º Careca – 7 gols (1986, 1990)

10º Bebeto – 6 gols (1994, 1998)

Rivelino 6 gols (1970, 1974, 1978)

⭐Os astros de cada Copa