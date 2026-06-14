logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Vitória da Escócia acende alerta em Ancelotti na Seleção para sequência da Copa

Brasil terá seis dias para aparar arestas internas e definir ajustes para o duelo decisivo pela primeira fase do Mundial, diante do Haiti

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/06/2026 04:20
Favorite o Lance! no Google
Ancelotti, concentrado, no banco de reservas em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)
Ancelotti, técnico do Brasil (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)
Carregando conteúdo especial...

Sim. A Escócia lidera o grupo do Brasil ao término da primeira rodada de jogos do Grupo C na Copa do Mundo. Favorita diante do Haiti, a equipe europeia flertou com o empate em alguns momentos do confronto, mas viu no gol de McGinn o caminho para voltar a vencer em Mundiais após 36 anos de espera.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Escócia vence Haiti e obriga Seleção a ter ‘campanha perfeita’ para evitar pedreira na Copa

    Copa do Mundo
    Há 4 horas
  • Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Endrick esquenta debate após empate da Seleção Brasileira: ‘Inacreditável’

    Fora de Campo
    Há 5 horas
  • Hakimi

    Hakimi celebra empate e diz que Seleção Brasileira é ‘uma das favoritas’ da Copa

    Copa do Mundo
    Há 5 horas

    • + Escócia vence Haiti e obriga Seleção a ter 'campanha perfeita' para evitar pedreira na Copa

    O resultado deixa a equipe de Ancelotti na terceira colocação da chave e, principalmente, com a necessidade de vencer os dois próximos jogos para não depender de outros resultados e garantir a liderança do grupo.

    Ao mesmo tempo em que o Brasil segue dependendo apenas de si para manter vivo o sonho do hexacampeonato, Ancelotti terá decisões a tomar nos próximos dias durante os treinamentos. Entre as opções escolhidas para iniciar a partida, Ibañez e Paquetá tiveram rendimento abaixo do esperado e acabaram sendo substituídos ao longo do jogo.

    continua após a publicidade

    Endrick, no entanto, não chegou a ser acionado, o que gerou debate após a partida, sobretudo diante da atuação de Igor Thiago como referência no ataque da Seleção. O questionamento sobre a não utilização do jovem irritou o treinador italiano durante a coletiva, na qual afirmou não tratar de individualidades, mas sim do coletivo.

    — Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe. A equipe no primeiro tempo não jogou bem, no segundo tempo foi melhor. Tivemos algumas oportunidades... Temos que acertar mais — afirmou o treinador.

    continua após a publicidade

    A comissão técnica terá seis dias para ajustes nos treinamentos. O trabalho de Ancelotti soma 13 jogos — período curto para uma reformulação profunda na forma de atuar — mas terá apenas mais sete, caso a Amarelinha siga viva rumo à final da competição. O intervalo, por sua vez, será de desafios e decisões, missão para a qual o italiano foi contratado pela CBF.

    Raphinha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Seleção Brasileira empatou com o Marrocos na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

    Haiti demonstra força na estreia e afasta rótulo de "azarão"

    Visto como o adversário mais fraco do grupo, o Haiti superou as expectativas criadas em torno da equipe e demonstrou força diante da Escócia, apesar da derrota. Foram ao menos duas chances claras de gol, uma em cada etapa, além de um time compacto, com vontade de manter a posse de bola e capacidade de criar volume ofensivo, principalmente pelas pontas.

    O próximo adversário do Brasil na fase de grupos chega pressionado em busca dos três pontos para manter vivo o sonho da classificação, mas ciente de que pode, dentro de suas limitações, encarar a Seleção.

    A fragilidade defensiva, principalmente no posicionamento durante a pressão adversária, pode ser um ponto favorável para o Brasil, que possui atacantes capazes de pressionar a saída de bola e roubar a posse no campo ofensivo. Já a qualidade dos atacantes haitianos liga o alerta para as laterais do Brasil, um dos pontos negativos da estreia diante do Marrocos.

    Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

    • 19/06 - Brasil x Haiti - 21h30
    • 24/06 - Escócia x Brasil - 19h

    *Ambos os jogos serão disputados no horário de Brasília

    Classificação do grupo C

      1.
    1. Escócia - 3 pontos
      2. 2.
    2. Marrocos - 1 ponto
      3. 3.
    3. Brasil - 1 ponto
      4. 4.
    4. Haiti - 0 ponto

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
    Copa do MundoBalanço do dia: estreia da Seleção é destaque em terceiro dia de Copa do MundoHá 1 hora
    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoConfira todos os gols da Copa do Mundo deste sábado (13)Há 1 hora
    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoResultados do dia: veja os placares do 3° dia da Copa do MundoHá 1 hora
    Irankunda comemora gol da Austrália sobre a Turquia, pela 1ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo
    Copa do MundoBalanço do Grupo D: Austrália vence e encosta nos EUA na Copa do MundoHá 1 hora
    Arda Guler da Turquia e Toure da Austrália se enfrentam na Copa do Mundo
    Copa do MundoVeja os gols da vitória da Austrália sobre a Turquia na Copa do MundoHá 2 horas
    Lionel Messi se refresca antes do temporal em Kansas City neste sábado
    Copa do MundoArgentina e Inglaterra sofrem com tornado antes da estreia na CopaHá 3 horas

    Mais LANCE!

    Grupo C: Escócia é líder da chave, e Brasil decepciona na estreia da Copa do Mundo
    O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, orienta a equipe no empate com o Brasil (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Técnico do Marrocos lamenta empate com o Brasil: Desapontados
    Escócia vence Haiti e obriga Seleção a ter 'campanha perfeita' para evitar pedreira na Copa
    Dê suas notas para os jogadores de Haiti e Escócia pela Copa do Mundo
    Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Marquinhos cobra evolução após empate do Brasil: "Não podemos nos apoiar em desculpas"
    Holanda x Japão: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Alisson em Brasil x Marrocos (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Alisson vê Brasil aquém da expectativa e faz apelo: "Não podemos perder a confiança"
    Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
    Deschamps esboça escalação da França com mudanças
    Alemanha x Curaçao: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Análise: Brasil repete erros, confirma fraquezas e depende de lampejo na estreia na Copa
    Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Danilo faz alerta após empate do Brasil na Copa do Mundo: 'O preço é caro'
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Endrick esquenta debate após empate da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'
    Douglas Santos pela Seleção Brasileira .(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
    Douglas Santos diz que Brasil não tem time titular definido