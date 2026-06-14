Vitória da Escócia acende alerta em Ancelotti na Seleção para sequência da Copa Brasil terá seis dias para aparar arestas internas e definir ajustes para o duelo decisivo pela primeira fase do Mundial, diante do Haiti

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Sim. A Escócia lidera o grupo do Brasil ao término da primeira rodada de jogos do Grupo C na Copa do Mundo. Favorita diante do Haiti, a equipe europeia flertou com o empate em alguns momentos do confronto, mas viu no gol de McGinn o caminho para voltar a vencer em Mundiais após 36 anos de espera.

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O resultado deixa a equipe de Ancelotti na terceira colocação da chave e, principalmente, com a necessidade de vencer os dois próximos jogos para não depender de outros resultados e garantir a liderança do grupo.

Ao mesmo tempo em que o Brasil segue dependendo apenas de si para manter vivo o sonho do hexacampeonato, Ancelotti terá decisões a tomar nos próximos dias durante os treinamentos. Entre as opções escolhidas para iniciar a partida, Ibañez e Paquetá tiveram rendimento abaixo do esperado e acabaram sendo substituídos ao longo do jogo.

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Endrick, no entanto, não chegou a ser acionado, o que gerou debate após a partida, sobretudo diante da atuação de Igor Thiago como referência no ataque da Seleção. O questionamento sobre a não utilização do jovem irritou o treinador italiano durante a coletiva, na qual afirmou não tratar de individualidades, mas sim do coletivo.

— Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe. A equipe no primeiro tempo não jogou bem, no segundo tempo foi melhor. Tivemos algumas oportunidades... Temos que acertar mais — afirmou o treinador.

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A comissão técnica terá seis dias para ajustes nos treinamentos. O trabalho de Ancelotti soma 13 jogos — período curto para uma reformulação profunda na forma de atuar — mas terá apenas mais sete, caso a Amarelinha siga viva rumo à final da competição. O intervalo, por sua vez, será de desafios e decisões, missão para a qual o italiano foi contratado pela CBF.

Seleção Brasileira empatou com o Marrocos na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Haiti demonstra força na estreia e afasta rótulo de "azarão"

Visto como o adversário mais fraco do grupo, o Haiti superou as expectativas criadas em torno da equipe e demonstrou força diante da Escócia, apesar da derrota. Foram ao menos duas chances claras de gol, uma em cada etapa, além de um time compacto, com vontade de manter a posse de bola e capacidade de criar volume ofensivo, principalmente pelas pontas.

O próximo adversário do Brasil na fase de grupos chega pressionado em busca dos três pontos para manter vivo o sonho da classificação, mas ciente de que pode, dentro de suas limitações, encarar a Seleção.

A fragilidade defensiva, principalmente no posicionamento durante a pressão adversária, pode ser um ponto favorável para o Brasil, que possui atacantes capazes de pressionar a saída de bola e roubar a posse no campo ofensivo. Já a qualidade dos atacantes haitianos liga o alerta para as laterais do Brasil, um dos pontos negativos da estreia diante do Marrocos.

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

19/06 - Brasil x Haiti - 21h30

x Haiti - 21h30 24/06 - Escócia x Brasil - 19h

*Ambos os jogos serão disputados no horário de Brasília

Classificação do grupo C

1 . Escócia - 3 pontos 2 . Marrocos - 1 ponto 3 . Brasil - 1 ponto 4 . Haiti - 0 ponto

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