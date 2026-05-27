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EXCLUSIVO: Neymar deixa clínica cabisbaixo, e lesão preocupa CBF

Atacante não participou do primeiro treino na Granja Comary

Márcio Iannacca
Enviado Especial
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Lucas Bayer
Enviado Especial
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Marcio Dolzan
Enviado Especial
Dia 27/05/2026
19:48
Atualizado há 2 minutos
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TERESÓPOLIS (RJ) - O clima de preocupação tomou conta da clínica CDT, em Teresópolis, nesta quarta-feira, após o atacante Neymar ser submetido a um exame de ressonância magnética na panturrilha direita. O Lance! teve acesso às imagens da movimentação do jogador após a realização do procedimento e as cenas chamaram atenção pelo semblante abatido e pela dificuldade de locomoção apresentada pelo camisa 10.

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Nas imagens, Neymar aparece mancando logo após deixar a sala do exame. Em seguida, o atacante caminha de um lado para o outro na clínica demonstrando ansiedade enquanto aguardava o resultado da avaliação médica. O jogador permaneceu no local por cerca de uma hora e meia.

Pouco tempo depois, o médico Rodrigo Lasmar chegou à sala onde se encontrava o jogador para conversar diretamente com o atleta. Sentados em uma poltrona, os dois iniciaram uma conversa reservada. Em determinado momento, o médico parece explicar a situação da lesão mostrando, com gestos, a dimensão do problema na região da panturrilha direita. A expressão séria do atacante durante a conversa aumentou ainda mais a apreensão nos bastidores.

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A reportagem apurou ainda que Neymar deixou a clínica cabisbaixo, em uma atitude que reforçou a preocupação em relação à gravidade do problema físico. Pessoas presentes no local perceberam o abatimento do jogador logo após a conversa com os médicos.

Neymar abraça Ancelotti na chegada à Granja (Foto: Reprodução)
Neymar abraça Ancelotti na chegada à Granja Comary (Foto: Reprodução)

Lesão de Neymar

O atacante se lesionou no último dia 17 de maio, durante a partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Santos FC informou inicialmente que o atleta havia sofrido apenas uma pancada e que não preocupava para a sequência da temporada. No entanto, exames mais detalhados detectaram um edema na região da panturrilha, situação que passou a ser monitorada de perto pelo departamento médico.

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A expectativa agora gira em torno do posicionamento oficial da Confederação Brasileira de Futebol. A entidade deve se pronunciar nesta quinta-feira (28) sobre os próximos passos do tratamento do jogador e também sobre a possibilidade de Neymar ser cortado da disputa da Copa. Internamente, o caso já é tratado com cautela, principalmente pelo histórico recente de lesões do atacante e pela importância do jogador dentro do planejamento da Seleção Brasileira.

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