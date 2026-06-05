Zé Roberto exalta papel de Fofão na Seleção: 'Observadora'
Campeã olímpica integra a equipe como auxiliar técnica
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BRASÍLIA - Para o ciclo de Los Angeles 2028, a Seleção Brasileira feminina de vôlei conta com uma personagem importante na comissão técnica: Hélia de Souza, mais conhecida como Fofão. A campeã olímpica em Pequim 2008 e ex-levantadora aceitou o convite de José Roberto Guimarães para se tornar auxiliar técnica da equipe a partir da Liga das Nações, que teve início na última quarta-feira (3). Para o treinador, as observações de Fofão, que não fala tanto nos treinos, são essenciais para o ajuste do time.
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A campeã olímpica de 56 anos chega à Seleção no momento em que o assunto "renovação de levantadoras" é colocado cada vez mais em pauta. Macris e Roberta disputam o terceiro ciclo olímpico e, agora, têm a companhia da estreante Bruninha, que ainda não foi relacionada para um jogo da VNL, mas está inscrita na competição. Segundo Zé Roberto, a escolha de Fofão para o cargo de auxiliar técnica tem relação com o foco na consolidação de jovens levantadoras.
— A Fofão tem toda uma história importante de resiliência e de esperar o momento dela para se tornar a melhor levantadora do mundo. Acho que ela tem muita coisa para passar para essas levantadoras, principalmente nos momentos difíceis e de crise. Mas, claro, não só para as jogadoras dessa posição. Ela sempre pode dar "toques". A Fofão é muito perspicaz. Ela não fala muito, mas é muito observadora e pode ajudar na maneira humilde e simples dela ser, com um olhar muito estratégico.
Ao longo da carreira, a ex-jogadora participou de cinco Olimpíadas. Em Pequim 2008, subiu ao lugar mais alto do pódio. Em Atlanta 1996 e em Sydney 2000, ficou com o bronze. Já o quarto lugar veio em Atenas 2002 e em Barcelona 1992, quando estreou em Jogos Olímpicos.
Aposentada das quadras desde 2015, Fofão atuou como treinadora da Seleção Feminina sub-17 entre 2023 e 2024, sendo vice-campeã sul-americana da categoria, e coordenadora técnica das seleções de base em 2021. Este é o primeiro trabalho dela em uma comissão desde que deixou o comando da equipe sub-17.
Sassão também integra a comissão técnica do Brasil
Outra novidade na comissão técnica da Seleção Brasileira feminina de vôlei é Sassá, também campeã olímpica em Pequim 2008. Ela e Fofão estarão presentes nos treinamentos da equipe e vão se revezar nas viagens internacionais. A ex-levantadora acompanhará o grupo nas etapas de Brasília e Turquia da Liga das Nações (VNL), enquanto Sassá viajará com a Seleção para a etapa do Japão.
Welissa Gonzaga, mais conhecida como Sassá, se aposentou das quadras em 2025 pelo Mackenzie e, logo em seguida, assumiu o cargo de supervisora técnica do time de Belo Horizonte. Na última temporada, a equipe mineira chegou às quartas de final da Superliga Feminina pela primeira vez em 14 anos.
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