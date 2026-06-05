Zé Roberto exalta papel de Fofão na Seleção: 'Observadora'

BRASÍLIA - Para o ciclo de Los Angeles 2028, a Seleção Brasileira feminina de vôlei conta com uma personagem importante na comissão técnica: Hélia de Souza, mais conhecida como Fofão. A campeã olímpica em Pequim 2008 e ex-levantadora aceitou o convite de José Roberto Guimarães para se tornar auxiliar técnica da equipe a partir da Liga das Nações, que teve início na última quarta-feira (3). Para o treinador, as observações de Fofão, que não fala tanto nos treinos, são essenciais para o ajuste do time.

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A campeã olímpica de 56 anos chega à Seleção no momento em que o assunto "renovação de levantadoras" é colocado cada vez mais em pauta. Macris e Roberta disputam o terceiro ciclo olímpico e, agora, têm a companhia da estreante Bruninha, que ainda não foi relacionada para um jogo da VNL, mas está inscrita na competição. Segundo Zé Roberto, a escolha de Fofão para o cargo de auxiliar técnica tem relação com o foco na consolidação de jovens levantadoras.

— A Fofão tem toda uma história importante de resiliência e de esperar o momento dela para se tornar a melhor levantadora do mundo. Acho que ela tem muita coisa para passar para essas levantadoras, principalmente nos momentos difíceis e de crise. Mas, claro, não só para as jogadoras dessa posição. Ela sempre pode dar "toques". A Fofão é muito perspicaz. Ela não fala muito, mas é muito observadora e pode ajudar na maneira humilde e simples dela ser, com um olhar muito estratégico.

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Ao longo da carreira, a ex-jogadora participou de cinco Olimpíadas. Em Pequim 2008, subiu ao lugar mais alto do pódio. Em Atlanta 1996 e em Sydney 2000, ficou com o bronze. Já o quarto lugar veio em Atenas 2002 e em Barcelona 1992, quando estreou em Jogos Olímpicos.

Campeã olímpica em Pequim 2008, Fofão é auxiliar técnica da Seleção Feminina (Foto: Divulgação/CBV)

Aposentada das quadras desde 2015, Fofão atuou como treinadora da Seleção Feminina sub-17 entre 2023 e 2024, sendo vice-campeã sul-americana da categoria, e coordenadora técnica das seleções de base em 2021. Este é o primeiro trabalho dela em uma comissão desde que deixou o comando da equipe sub-17.

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Sassão também integra a comissão técnica do Brasil

Outra novidade na comissão técnica da Seleção Brasileira feminina de vôlei é Sassá, também campeã olímpica em Pequim 2008. Ela e Fofão estarão presentes nos treinamentos da equipe e vão se revezar nas viagens internacionais. A ex-levantadora acompanhará o grupo nas etapas de Brasília e Turquia da Liga das Nações (VNL), enquanto Sassá viajará com a Seleção para a etapa do Japão.

Welissa Gonzaga, mais conhecida como Sassá, se aposentou das quadras em 2025 pelo Mackenzie e, logo em seguida, assumiu o cargo de supervisora técnica do time de Belo Horizonte. Na última temporada, a equipe mineira chegou às quartas de final da Superliga Feminina pela primeira vez em 14 anos.

Sassá, campeã olímpica em Pequim 2008, em ação pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei (Foto: Reprodução/Instagram)

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