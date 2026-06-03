Neymar não deve ir a Cleveland para evitar desgaste em viagem da Seleção

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A comissão técnica da Seleção Brasileira ainda vai bater o martelo sobre a logística para o amistoso contra o Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland. No entanto, a tendência é que Neymar não viaje com a delegação para o compromisso que encerra a preparação da equipe antes da estreia na Copa do Mundo.

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A decisão tem uma justificativa prática e está diretamente ligada ao processo de recuperação do camisa 10. Em tratamento de uma lesão grau 2 na panturrilha, Neymar segue um cronograma específico elaborado pelo departamento médico da Seleção e não participará da partida. Diante desse cenário, não haveria ganho esportivo em submetê-lo ao desgaste de uma viagem de ida e volta entre Nova Jersey e Cleveland.

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A programação da equipe também reforça essa possibilidade. O Brasil realizará o último treinamento antes do amistoso na manhã de sexta-feira, em Basking Ridge, onde está concentrado desde a chegada aos Estados Unidos. No início da noite, a delegação embarca para Cleveland. No sábado, dia da partida, o grupo seguirá diretamente para o estádio e, logo após o apito final, retornará para Nova Jersey.

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Com isso, Neymar passaria aproximadamente três horas em deslocamentos aéreos, considerando que cada trecho tem duração média de uma hora e meia. Como não está liberado para atuar nem para atividades com bola junto ao restante do elenco, a viagem representaria apenas um desgaste adicional em seu processo de recuperação. A única possibilidade de o atacante viajar seria por alguma necessidade ligada a compromissos comerciais da Seleção Brasileira ou da CBF.

Enquanto os companheiros se preparam para o último amistoso antes da Copa, Neymar segue concentrado na reta final de sua recuperação. O Lance! apurou que o atacante já deve iniciar atividades no gramado na próxima segunda-feira (8). A expectativa é que os trabalhos ainda sejam voltados para a parte física, mas a simples presença no campo representará um avanço importante em sua recuperação.

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Nesta quinta-feira (3), o jogador esteve no centro de treinamento da Seleção e realizou atividades na academia e também na piscina, seguindo a programação estabelecida pelos profissionais responsáveis por sua reabilitação.

O cronograma vem sendo cumprido dentro do prazo inicialmente projetado. No dia 27 de maio, Neymar foi submetido a uma ressonância magnética em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Um dia depois, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, afirmou que o período estimado de recuperação seria de duas a três semanas.

Caso a evolução continue dentro do esperado, a tendência é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica para a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, quando o Brasil enfrentará o Haiti, na Filadélfia. Até lá, o foco será evitar qualquer desgaste desnecessário e garantir que o jogador mais badalado da equipe chegue em condições ideais para contribuir no Mundial.

Neymar deve ficar fora da viagem a Cleveland (Foto: Carlos Santtos /Fotoarena/Folhapress)

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