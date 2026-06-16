Treino fechado da Seleção tem Neymar em campo e presença de Biancardi e familiares Equipe comandada por Carlo Ancelotti segue preparação para enfrentar o Haiti após empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia da Copa do Mundo

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O treinamento da Seleção Brasileira nesta terça-feira foi fechado à imprensa, mas contou com a presença de familiares dos jogadores convocados no centro de treinamento utilizado pela equipe em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

+ Direto dos EUA: Neymar treina em campo, e volta à Seleção fica mais próxima

Este foi o primeiro treinamento da Seleção Brasileira no Mundial fechado aos jornalistas que acompanham a equipe nos Estados Unidos. Antes de viajar para a Filadélfia, na quinta-feira, a delegação ainda realizará mais duas atividades no local.

O treinamento também contou com a presença de familiares e pessoas próximas aos jogadores convocados. Pais, esposas, filhos e outros parentes acompanharam a atividade realizada nesta tarde. Entre os presentes estavam Bruna Biancardi e as filhas de Neymar, que puderam acompanhar de perto o trabalho da Seleção.

continua após a publicidade

Neymar ao lado da filha durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/@Brunobiancardi)

Na cidade que receberá o duelo contra o Haiti, Carlo Ancelotti concederá entrevista coletiva ao lado de um dos 26 convocados.

Na atividade, o técnico Carlo Ancelotti repetiu a mesma tática da semana que antecedeu a estreia diante do Marrocos, no último sábado, em Nova Jersey. Ele misturou reservas e titulares, trabalhou as mesmas estratégias com todos os jogadores e vai definir o time que vai enfrentar o Haiti, na sexta-feira (19), apenas nas próximas atividades.

Neymar vai ao gramado

Pela primeira vez desde a chegada da delegação aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, Neymar foi ao gramado e participou de atividades físicas sob supervisão da equipe médica da Seleção Brasileira. O camisa 10, porém, ainda não trabalhou com bola ao lado do restante do elenco.

continua após a publicidade

A CBF não divulga um cronograma para essa etapa da recuperação, o que mantém em aberto a data para a reintegração completa do atacante aos treinamentos.

O retorno aos jogos, contudo, ainda deve levar algum tempo. Em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita, Neymar segue em processo de recondicionamento físico e não tem prazo imediato para voltar a ficar à disposição. A tendência é de que ele desfalque a equipe diante do Haiti, na sexta-feira, mas tenha condições de ser relacionado para o confronto com a Escócia, cinco dias depois.

👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.