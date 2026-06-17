Danilo, da Seleção, elogia Endrick e diz: "Joia rara" Defensor concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A poucos dias do segundo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o defensor Danilo fez questão de destacar a importância de Endrick para o presente e o futuro da equipe nacional. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), o experiente jogador saiu em defesa do jovem atacante e ressaltou o potencial decisivo do camisa 9, classificando-o como uma "joia rara" do futebol brasileiro.

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O tema surgiu após declarações recentes de Casemiro sobre a necessidade de outros atletas assumirem mais protagonismo dentro da Seleção. Danilo lembrou a repercussão da fala do volante e afirmou que houve interpretações que talvez não refletissem exatamente a intenção do companheiro.

- Acho que esse é um outro tema também que a gente fantasia muito nesse caso. Até, obviamente, teve a entrevista do Casimiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para a interpretação. É justo, então cabe a nós também, quando a gente senta nessa cadeira ou quando a gente vai usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível - afirmou.

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Na sequência, Danilo fez questão de reforçar o valor de Endrick dentro do grupo comandado por Carlo Ancelotti e destacou características que tornam o atacante uma peça diferenciada.

- Agora, o Endrick é um jogador muito importante. É uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro. É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande - disse.

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O lateral ainda foi além e descreveu situações vividas pelo atacante durante os treinamentos da Seleção, evidenciando a capacidade de Endrick de decidir jogadas de forma inesperada.

- É um jogador que tem estrela, meu amigo. O que acontece é as coisas, você não sabe porque ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter ele perto - detalhou.

Danilo revelou que o jovem voltou a chamar atenção durante uma atividade fechada à imprensa realizada após o período de observação dos jornalistas.

- No treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, na terça (16) ele deu um chute que quase tirou o moleque do treino (Naneti, goleiro chamado para compor o elenco). Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da Seleção Brasileira - completou.

Endrick, ao centro, durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O defensor também ressaltou que a responsabilidade pelos resultados não deve ficar concentrada apenas nos atletas mais experientes. Segundo ele, o momento exige uma divisão de protagonismo dentro do elenco.

- Eu sempre falei algumas vezes que tudo o que acontece, muitas vezes, não é pra mim, ou pro Casemiro, ou pro Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente, nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos - finalizou.

A declaração acontece em um momento importante da campanha brasileira no Mundial. Na próxima sexta-feira (19), a Seleção enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. Após empatar na estreia, o Brasil ocupa a terceira colocação da chave, com um ponto conquistado. A Escócia lidera o grupo com três pontos, enquanto Marrocos também soma um ponto.

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