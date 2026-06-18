Mãe de Endrick destaca apoio de Neymar e evita falar em injustiça por reserva na Copa do Mundo Ao Lance!, Cíntia Ramos prega paciência quanto às oportunidades do atacante na Seleção e destaca papel do craque do Santos

Poucas pessoas vivem uma Copa do Mundo de forma tão intensa quanto as mães dos jogadores. A ansiedade da convocação, a expectativa por cada partida e a espera por uma oportunidade em campo transformam cada jogo em uma montanha-russa de emoções. Para Cíntia Ramos, mãe de Endrick, a estreia da Seleção Brasileira no Mundial também significou ver o filho, aos 19 anos, dividindo o banco de reservas com alguns dos ídolos que marcaram sua infância, enquanto aguardava a chance de entrar em campo.

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Entre os momentos mais marcantes do empate entre Brasil e Marrocos, no último sábado, um aconteceu longe da bola. Ao perceber que não seria utilizado, Endrick recebeu um abraço e algumas palavras de Neymar no banco de reservas (veja a cena abaixo). Para Cíntia, que conversou com a reportagem do Lance!, o gesto representa muito mais do que um incentivo: simboliza o aprendizado do filho ao conviver com jogadores que sempre admirou e que hoje fazem parte do seu dia a dia na Seleção.

— Eu vi essa cena. Acho que, para o Endrick, foi muito importante estar ali ao lado de cada um deles. Por ter apenas 19 anos, ele convive com jogadores mais experientes, que acabam dando conselhos (...) O Neymar também tem uma trajetória muito importante no futebol — começou Cíntia.

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— Desde pequeno, o Endrick acompanhava esses jogadores. Hoje ele realiza sonhos que tinha quando os via no videogame. Então, estar ao lado deles em uma Copa do Mundo é algo muito especial. Acredito que todos vão se apoiar. E o fato de o Neymar ter sentado ao lado dele e conversado naquele momento certamente foi importante. Não sei exatamente o que foi dito, mas imagino que tenha sido algum conselho. De qualquer forma, a imagem fala por si só. Foi uma cena muito bonita e marcante.

Endrick ao lado de Neymar no empate da Seleção Brasileira com Marrocos (Foto: Reprodução)

Cíntia também fez questão de citar Weverton, companheiro de Endrick nos tempos de Palmeiras, como outra referência importante na trajetória do atacante.

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— O Weverton, por exemplo, desde os tempos de Palmeiras, sempre aconselhou muito o Endrick. Ele é uma pessoa muito centrada, um homem de Deus.

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Neymar como referência dentro e fora de campo

Embora pertençam a gerações diferentes, Neymar continua sendo uma inspiração para o jovem atacante. Segundo Cíntia, o camisa 10 da Seleção ultrapassou a condição de ídolo apenas para crianças e se tornou uma referência para diferentes públicos.

— O Neymar é uma referência para muitas crianças e também para muitos adultos. Ele se tornou um ícone do futebol. A vida tem seus altos e baixos, e precisamos aprender a aproveitar o melhor de cada fase. Hoje ele foi convocado, graças a Deus, e está tentando voltar a jogar. Esperamos que esteja bem e possa contribuir dentro de campo — afirmou Cíntia.

Neymar durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

— Acho que o sonho de ganhar uma Copa do Mundo não é apenas dele, mas de qualquer atleta. Então estamos torcendo para que ele se recupere totalmente e consiga ajudar a equipe da melhor forma possível. Acredito que a união de todos os jogadores será fundamental para que o Brasil avance nas próximas fases e alcance a tão sonhada taça — complementou.

A expectativa dos torcedores é que Neymar consiga voltar a atuar ainda durante a Copa. O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e ainda não estreou na competição. Na quarta-feira, realizou atividades no gramado com a preparação física. Nesta quinta, porém, a CBF informou que ele permanecerá em Nova Jersey e não viajará para a Filadélfia com a delegação, para concluir a fase final da recuperação.

Mãe de Endrick vê "tempo certo" para chance do filho e evita falar em injustiça na Seleção

Cercado por grande expectativa desde a convocação, Endrick ainda aguarda a primeira oportunidade nesta Copa do Mundo. Contra o Marrocos, parte da torcida chegou a pedir a entrada do atacante durante a partida. Mesmo assim, Cíntia evita tratar a ausência de minutos como uma injustiça e demonstra confiança nas decisões da comissão técnica.

— Como mãe, claro que eu gostaria de vê-lo jogando desde os amistosos. Mas existem os treinadores, que trabalham diariamente com os jogadores e sabem o que consideram melhor para a equipe. Eu não tenho como avaliar isso. A vontade de vê-lo jogar existe, não apenas da minha parte, mas também de muitos brasileiros. Foi muito bonito ouvir o estádio pedindo por ele. Mas acredito que cada jogador terá sua oportunidade no momento certo. Nós estaremos lá torcendo para que todos possam entrar em campo e dar o melhor de si.

Endrick comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

— Não apenas o meu filho, mas todos os atletas que estão esperando uma oportunidade. Acho que todos merecem viver esse momento. Vamos aguardar o tempo certo, porque cada um terá sua chance.

Passagem por Ancelotti ajudou no amadurecimento

O atual técnico da Seleção Brasileira conhece Endrick de longa data. Antes de assumir o comando da Amarelinha, Carlo Ancelotti trabalhou com o atacante no Real Madrid. Embora t;o jogador enha encontrado dificuldades para conquistar espaço no clube espanhol e acabado emprestado ao Lyon, Cíntia acredita que a experiência foi determinante para o amadurecimento do jogador.

— Acredito que toda fase da nossa vida traz ensinamentos e experiências. Cada momento vivido deixa algo importante para nós. Cada treinador, cada clube e cada desafio ajudam no crescimento. Creio que tudo o que ele viveu contribuiu para a formação dele como atleta e como pessoa. Agora ele está amadurecendo cada vez mais. Em breve fará 20 anos, e tudo isso faz parte do processo de crescimento.

Endrick cumprimenta Ancelotti ao ser substituído em jogo do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Nova oportunidade no Real Madrid

Depois da Copa do Mundo, Endrick voltará ao Real Madrid. A passagem pelo Lyon aumentou a minutagem, deu confiança ao atacante e, na visão da mãe, também acelerou seu amadurecimento. Agora, a expectativa da família é vê-lo disputar espaço novamente no clube espanhol.

— O momento agora é a Copa do Mundo. Acho que devemos viver uma etapa de cada vez. Mas o Real Madrid sempre foi um sonho para ele. Desde criança, era um dos times que mais gostava de acompanhar. Agora ele retorna depois da experiência que teve no Lyon, mais maduro, mais experiente e com ainda mais vontade de conquistar seu espaço — disse.

Endrick comemora gol do Lyon contra o PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

— Espero que ele volte com muita determinação e consiga fazer parte novamente desse grupo, ajudando o clube a conquistar títulos. A expectativa é muito positiva para todos nós. Espero que ele possa brilhar, sempre de acordo com a vontade de Deus — completou.

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