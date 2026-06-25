Jogo do Brasil e dia de São Pedro! Onde será feriado e ponto facultativo Rio de Janeiro decretou ponto facultativo para acompanhar a Seleção e 33 cidades terão feriado municipal no dia de São Pedro

No Rio de Janeiro a prefeitura decretou ponto facultativo para facilitar o acesso dos torcedores.

Dia 29 de junho será feriado de São Pedro em 33 cidades de 11 estados. A Seleção Brasileira jogará às 14h na Copa do Mundo nesta data.

O dia 29 de junho promete unir futebol e folga para milhões de brasileiros. Data da celebração de São Pedro em diversas cidades do país, a segunda-feira também será marcada pelo jogo do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, marcado para as 14h (Brasília).

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No Rio de Janeiro, a expectativa em torno da partida levou a prefeitura a decretar ponto facultativo em órgãos municipais, medida que busca facilitar a mobilização dos torcedores e minimizar impactos na rotina da cidade durante o confronto do Brasil no Mundial.

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Além da flexibilização no expediente da capital fluminense, trabalhadores de dezenas de municípios brasileiros terão um motivo adicional para acompanhar a partida: o feriado municipal de São Pedro.

33 cidades terão feriado de São Pedro no dia do jogo do Brasil

Embora o Dia de São Pedro não seja feriado nacional, a data integra o calendário oficial de diversos municípios brasileiros, especialmente em cidades que têm o santo como padroeiro ou mantêm fortes tradições religiosas ligadas à celebração.

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Neste ano, pelo menos 33 cidades distribuídas em 11 estados terão feriado municipal em 29 de junho, coincidindo com o compromisso do Brasil na Copa do Mundo.

Os municípios contemplados estão localizados no Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Roraima, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia.

A combinação entre o feriado religioso e o jogo do Brasil deve aumentar o movimento em bares, restaurantes, áreas de lazer e eventos públicos organizados para transmissão da partida.

Confira as cidades com feriado confirmado em 29 de junho

Espírito Santo

Serra

Guarapari

Cachoeiro de Itapemirim

Anchieta

Baixo Guandu

Vila Pavão

Rio Grande do Norte

Alto do Rodrigues

Roraima

Boa Vista

Minas Gerais

Capinópolis Conceição das Alagoas Divino Muriaé São João do Paraíso Teófilo Otoni

São Paulo

Carapicuíba

Guararapes

Praia Grande

São Pedro

Viradouro

Tupã

Monte Azul Paulista

Paraíba

Cajazeiras

Ceará

Caririaçu

Camocim

Rio Grande do Sul

Garibaldi

Rio Grande

São Pedro do Sul

Paraná

Matinhos Pato Branco Rolândia

Rio de Janeiro

Santa Maria Madalena

Paracambi

Bahia

Teixeira de Freitas

Data deve impulsionar audiência da Copa do Mundo

A coincidência entre o feriado de São Pedro em diversas cidades brasileiras e a partida do Brasil na Copa do Mundo deve favorecer a audiência do torneio e ampliar a participação popular nas comemorações.

Tradicionalmente, jogos do Brasil em Mundiais movimentam o comércio, alteram horários de funcionamento e levam empresas e órgãos públicos a adotarem medidas especiais para acomodar os torcedores.

Torcida brasileira está empolgada após a vitória sobre a Escócia. (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

Neste ano, o cenário é ainda mais favorável em parte do país, pois milhares de trabalhadores estarão oficialmente de folga e poderão acompanhar a partida sem compromissos profissionais.

Com o Brasil em campo às 14h, a expectativa é de ruas mais vazias durante o jogo e de intensa movimentação em pontos de encontro de torcedores nas cidades que celebram o Dia de São Pedro.

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