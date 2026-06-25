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Jogo do Brasil e dia de São Pedro! Onde será feriado e ponto facultativo

Rio de Janeiro decretou ponto facultativo para acompanhar a Seleção e 33 cidades terão feriado municipal no dia de São Pedro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/06/2026 08:33
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Torcida Seleção Brasileira
Jogo do Brasil na segunda-feira vai fazer muita gente emendar o fim de semana (Foto: Vitor Silva/CBF)
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Dia 29 de junho será feriado de São Pedro em 33 cidades de 11 estados. A Seleção Brasileira jogará às 14h na Copa do Mundo nesta data.
No Rio de Janeiro a prefeitura decretou ponto facultativo para facilitar o acesso dos torcedores.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O dia 29 de junho promete unir futebol e folga para milhões de brasileiros. Data da celebração de São Pedro em diversas cidades do país, a segunda-feira também será marcada pelo jogo do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, marcado para as 14h (Brasília).

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  • Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    No Rio de Janeiro, a expectativa em torno da partida levou a prefeitura a decretar ponto facultativo em órgãos municipais, medida que busca facilitar a mobilização dos torcedores e minimizar impactos na rotina da cidade durante o confronto do Brasil no Mundial.

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    Além da flexibilização no expediente da capital fluminense, trabalhadores de dezenas de municípios brasileiros terão um motivo adicional para acompanhar a partida: o feriado municipal de São Pedro.

    33 cidades terão feriado de São Pedro no dia do jogo do Brasil

    Embora o Dia de São Pedro não seja feriado nacional, a data integra o calendário oficial de diversos municípios brasileiros, especialmente em cidades que têm o santo como padroeiro ou mantêm fortes tradições religiosas ligadas à celebração.

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    Neste ano, pelo menos 33 cidades distribuídas em 11 estados terão feriado municipal em 29 de junho, coincidindo com o compromisso do Brasil na Copa do Mundo.

    Os municípios contemplados estão localizados no Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Roraima, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia.

    A combinação entre o feriado religioso e o jogo do Brasil deve aumentar o movimento em bares, restaurantes, áreas de lazer e eventos públicos organizados para transmissão da partida.

    Confira as cidades com feriado confirmado em 29 de junho

    Espírito Santo

    • Serra
    • Guarapari
    • Cachoeiro de Itapemirim
    • Anchieta
    • Baixo Guandu
    • Vila Pavão

    Rio Grande do Norte

    • Alto do Rodrigues

    Roraima

    • Boa Vista

    Minas Gerais

    1. Capinópolis
    2. Conceição das Alagoas
    3. Divino
    4. Muriaé
    5. São João do Paraíso
    6. Teófilo Otoni

    São Paulo

    • Carapicuíba
    • Guararapes
    • Praia Grande
    • São Pedro
    • Viradouro
    • Tupã
    • Monte Azul Paulista

    Paraíba

    • Cajazeiras

    Ceará

    • Caririaçu
    • Camocim

    Rio Grande do Sul

    • Garibaldi
    • Rio Grande
    • São Pedro do Sul

    Paraná

    1. Matinhos
    2. Pato Branco
    3. Rolândia

    Rio de Janeiro

    • Santa Maria Madalena
    • Paracambi

    Bahia

    • Teixeira de Freitas

    Data deve impulsionar audiência da Copa do Mundo

    A coincidência entre o feriado de São Pedro em diversas cidades brasileiras e a partida do Brasil na Copa do Mundo deve favorecer a audiência do torneio e ampliar a participação popular nas comemorações.

    Tradicionalmente, jogos do Brasil em Mundiais movimentam o comércio, alteram horários de funcionamento e levam empresas e órgãos públicos a adotarem medidas especiais para acomodar os torcedores.

    Torcida festeja no Maracanã no jogo entre Brasil e Chile
    Torcida brasileira está empolgada após a vitória sobre a Escócia. (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

    Neste ano, o cenário é ainda mais favorável em parte do país, pois milhares de trabalhadores estarão oficialmente de folga e poderão acompanhar a partida sem compromissos profissionais.

    Com o Brasil em campo às 14h, a expectativa é de ruas mais vazias durante o jogo e de intensa movimentação em pontos de encontro de torcedores nas cidades que celebram o Dia de São Pedro.

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