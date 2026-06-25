Jogo do Brasil e dia de São Pedro! Onde será feriado e ponto facultativo
Rio de Janeiro decretou ponto facultativo para acompanhar a Seleção e 33 cidades terão feriado municipal no dia de São Pedro
O dia 29 de junho promete unir futebol e folga para milhões de brasileiros. Data da celebração de São Pedro em diversas cidades do país, a segunda-feira também será marcada pelo jogo do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, marcado para as 14h (Brasília).
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No Rio de Janeiro, a expectativa em torno da partida levou a prefeitura a decretar ponto facultativo em órgãos municipais, medida que busca facilitar a mobilização dos torcedores e minimizar impactos na rotina da cidade durante o confronto do Brasil no Mundial.
Além da flexibilização no expediente da capital fluminense, trabalhadores de dezenas de municípios brasileiros terão um motivo adicional para acompanhar a partida: o feriado municipal de São Pedro.
33 cidades terão feriado de São Pedro no dia do jogo do Brasil
Embora o Dia de São Pedro não seja feriado nacional, a data integra o calendário oficial de diversos municípios brasileiros, especialmente em cidades que têm o santo como padroeiro ou mantêm fortes tradições religiosas ligadas à celebração.
Neste ano, pelo menos 33 cidades distribuídas em 11 estados terão feriado municipal em 29 de junho, coincidindo com o compromisso do Brasil na Copa do Mundo.
Os municípios contemplados estão localizados no Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Roraima, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia.
A combinação entre o feriado religioso e o jogo do Brasil deve aumentar o movimento em bares, restaurantes, áreas de lazer e eventos públicos organizados para transmissão da partida.
Confira as cidades com feriado confirmado em 29 de junho
Espírito Santo
- Serra
- Guarapari
- Cachoeiro de Itapemirim
- Anchieta
- Baixo Guandu
- Vila Pavão
Rio Grande do Norte
- Alto do Rodrigues
Roraima
- Boa Vista
Minas Gerais
- Capinópolis
- Conceição das Alagoas
- Divino
- Muriaé
- São João do Paraíso
- Teófilo Otoni
São Paulo
- Carapicuíba
- Guararapes
- Praia Grande
- São Pedro
- Viradouro
- Tupã
- Monte Azul Paulista
Paraíba
- Cajazeiras
Ceará
- Caririaçu
- Camocim
Rio Grande do Sul
- Garibaldi
- Rio Grande
- São Pedro do Sul
Paraná
- Matinhos
- Pato Branco
- Rolândia
Rio de Janeiro
- Santa Maria Madalena
- Paracambi
Bahia
- Teixeira de Freitas
Data deve impulsionar audiência da Copa do Mundo
A coincidência entre o feriado de São Pedro em diversas cidades brasileiras e a partida do Brasil na Copa do Mundo deve favorecer a audiência do torneio e ampliar a participação popular nas comemorações.
Tradicionalmente, jogos do Brasil em Mundiais movimentam o comércio, alteram horários de funcionamento e levam empresas e órgãos públicos a adotarem medidas especiais para acomodar os torcedores.
Neste ano, o cenário é ainda mais favorável em parte do país, pois milhares de trabalhadores estarão oficialmente de folga e poderão acompanhar a partida sem compromissos profissionais.
Com o Brasil em campo às 14h, a expectativa é de ruas mais vazias durante o jogo e de intensa movimentação em pontos de encontro de torcedores nas cidades que celebram o Dia de São Pedro.
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