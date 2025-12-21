É Tetra! Corinthians bate o Vasco no Maracanã e conquista a Copa do Brasil

Pela quarta vez na história, a Copa do Brasil é do Corinthians! Eficiente nos contragolpes e contando com a frieza de sua dupla de ataque, o time paulista bateu o Vasco por 2 a 1 neste domingo (21) e fez quatro mil corintianos festejaram diante de 63 mil vascaínos no Maracanã. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do título. Nuno Moreira descontou.

Como foi Vasco x Corinthians

Era de se esperar que, depois do jogo truncado na ida, Vasco e Corinthians fariam uma finalíssima de Copa do Brasil mais movimentada. E, ainda que não tenha sido de muitas emoções, os primeiros 48 minutos fizeram jus a uma decisão.

Bem ao estilo do seu treinador, o Corinthians de Dorival Júnior começou priorizando a solidez defensiva. O time formou com quatro jogadores em linha na defesa, dando quase nenhum espaço para a movimentação de Andrés Gomez, Coutinho, Rayan ou Nuno Moreira.

Ao mesmo tempo, a equipe paulista tinha como arma ofensiva os passes para Memphis e os lançamentos para Yuri Alberto. Nada muito inovador, mas que aos 18 minutos se mostrou prático. Foi quando Matheuzinho recebeu lançamento da esquerda na intermediária direita, e imediatamente lançou no outro lado para Yuri Alberto; o atacante enquadrou o corpo e bateu com categoria no canto esquerdo de Léo Jardim, abrindo o marcador.

Yuri Alberto chuta para vencer Léo Jardim e abrir o marcador (Foto: Peter Ilicciev/Gazeta Press)

Os minutos que se seguiram foram os mais tensos para o Vasco no primeiro tempo. Porque o time sentiu, começou a apressar jogadas e ficou no limiar de levar o segundo da mesma forma que tomara o primeiro — Yuri Alberto recebeu novo lançamento, mas bateu torto e por cima.

A partir dos 30, o Vasco se reencontrou. Com Paulo Henrique e Rayan buscando jogadas pela extrema direita, o time de Fernando Diniz se deu conta de que, para vencer a linha de quatro defensores do Corinthians, o jeito era explorar as alas e os cruzamentos.

E foi assim, mas pelo outro lado do campo, que o time carioca chegou ao empate. Aos 40, Raniele errou passe no meio-campo, Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou no segundo pau para Nuno Moreira, de cabeça, deixar tudo igual.

Nuno Moreira cabeceia para deixar tudo igual em Vasco x Corinthians (Foto: Alexandre Brum/Gazeta Press)

O jogo retornou mais aberto no segundo tempo. Novamente explorando os flancos, com Paulo Henrique e Puma Rodriguez, o Vasco passou os primeiros 15 minutos fustigando o Corinthians. E correndo o risco de, tal qual no primeiro gol, ser pego no contrapé.

Foi o que aconteceu aos 18. Em contragolpe de três corintianos contra dois vascaínos, Matheuzinho lançou Yuri Alberto na direita, que cruzou à meia-altura para Memphis fazer 2 a 1.

A partir daí, o Vasco foi até o fim do jogo na base da insistência. Vegetti, GB e Tchê Tchê entraram. Depois, Matheus França e David. Mas a tentativa de abafa de Fernando Diniz não foi páreo para superar a tática de Dorival Júnior.

O que vem pela frente

Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O time também vai disputar a Supercopa Rei (nome atual da Supercopa do Brasil) diante do Flamengo, atual campeão brasileiro. O jogo inicialmente está marcado para 24 de janeiro, mas pode mudar de data. O local também não está definido.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 2 CORINTHIANS

Copa do Brasil - Final - Jogo da volta

📆 Data e horário: Domingo, 21 de dezembro de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Yuri Alberto (18'/1ºT), Nuno Moreira (40'/1ºT); Memphis (17'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Cuesta, Thiago Mendes, Vegetti (VAS); Yuri Alberto, Carrillo, Matheuzinho, João Pedro (COR)

🏟️ Público: 62.420 pagantes (67.111 total)

💰 Renda: R$ 13.214.612,50

ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (David), Robert Renan e Puma Rodríguez (Matheus França); Barros (Vegetti), Thiago Mendes e Coutinho (Tchê Tchê); Nuno Moreira (GB), Andrés Gómez e Rayan.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angilieri); Raniele (Carrillo), Maycon (André), José Martínez e Breno Bidon (Garro); Memphis e Yuri Alberto (João Pedro).

🟥 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)