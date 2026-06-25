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Paulo Nunes comenta atuação do Brasil contra Escócia: 'Surpreendeu o Ancelotti'

Ex-jogador aprovou a exibição

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 08:10
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Paulo Nunes com o microfone da Globo durante transmissão da Copa do Mundo
Paulo Nunes analisou as escolhas de Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução/Globo)

Após a vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 na Copa do Mundo, Paulo Nunes, comentarista da Globo, analisou a partida da equipe. Em diálogo com Renata Vasconcellos, o ex-jogador avaliou o desempenho da Seleção Brasileira, as escolhas de Carlo Ancelotti e a atuação de Vinicius Júnior, autor de dois gols e eleito o melhor em campo.

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    • ➡️Vini Jr analisa partida do Brasil e revela promessa de Ancelotti: 'Pés no chão'

    Renata Vasconcellos iniciou a fala com elogios ao elenco brasileiro e principalmente ao trio Vini Jr, Matheus Cunha e Rayan, que segundo ela estavam voando. Após a introdução foi a vez de Paulo Nunes:

    - Que vitória acachapante, né? O Brasil voltou a jogar bem e você (Renata) falou muito bem, o trio de ataque surpreendeu muito positivamente o Ancelotti. Por quê? O Vini Jr jogando mais por dentro, como o Ancelotti gosta que ele jogue. O Matheus Cunha flutuando por dentro no meio-campo e o garoto Rayan, além de atacar muito, ele ajudou bastante no plano tático, nas assistências… Um ataque positivo hoje da Seleção Brasileira - iniciou Paulo Nunes

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    Após a análise inicial do ex-jogador, Renata comentou sobre o posicionamento de Vinicius Júnior, dizendo que o camisa 7 estava solto em campo e passou a palavra novamente para o companheiro de transmissão.

    - E como é bom isso, né? (Vinicius jogar solto) Porque o Ancelotti dá esse poder para ele, essa liberdade para ele jogar na frente. Ele vinha para buscar essa bola, ele saía do lado esquerdo, várias vezes ele se aproximou do lado direito, fazendo jogadas. O gol de cabeça, ele está saindo do meio para fora. Então, assim, foi uma Seleção Brasileira surpreendentemente positiva - encerou o ex-atacante.

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    Vini Jr corre sorridente no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
    Vini Jr celebra gol marcado em Brasil x Escócia (Foto: Michael Reaves/Getty Images via AFP)

    Como foi o jogo entre Escócia x Brasil na Copa do Mundo?

    Em mais uma noite de Vini Jr., o Brasil venceu a segunda partida consecutiva na Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo C. Nesta quarta-feira, em Miami, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti derrotou a Escócia por 3 a 0, em partida que também marcou a estreia de Neymar, no segundo tempo.

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    O Brasil precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Rayan, o escolhido para substituir o lesionado Raphina, pressionou a saída de bola, que sobrou para Vini Jr. driblar o goleiro e estufar as redes. Aos 27, o artilheiro brasileiro no Mundial ampliou, mas o árbitro marcou falta do camisa 7, anulando o gol.

    A seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti dominava a partida e chegou ao segundo gol aos 47. Bruno Guimarães cruzou, e Vini Jr., de cabeça, marcou novamente. O Brasil só não fez o terceiro três minutos depois porque Robertson fez ótima defesa em chute de Rayan.

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    Bruno Guimarães, que já tinha jogado bem nos 3 a 0 sobre o Marrocos, fez nova assistência aos 14 do segundo tempo. Dessa vez a bola, 'açucarada', sobrou para Matheus Cunha ampliar. Na vitória sobre a seleção africana, o camisa 9 marcou dois gols.

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