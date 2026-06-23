logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Raphinha se pronuncia após lesão: 'Sigo firme'

O atacante sentiu dores na coxa no jogo contra o Haiti e será desfalque contra a Escócia

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/06/2026 14:30
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Raphinha com a camisa azul reserva do Brasil no jogo contra o Haiti
Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Quatro dias depois de deixar o duelo contra o Haiti com dores na coxa direita, Raphinha usou as redes sociais para se pronunciar. O atleta não será cortado pela Seleção Brasileira e reafirmou que segue firme em busca de retornar aos gramados ainda nesta Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • Neymar durante treino da Seleção Brasileira

    Postura de Neymar em treino da Seleção Brasileira chama atenção: ‘Sempre’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão

    Brasileirão
    Há 15 horas
  • Casemiro em Brasil x Haiti

    Campeão em 94 critica Casemiro na Seleção Brasileira: ‘Um dos piores’

    Fora de Campo
    Há 21 horas

    • No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado das partidas.

    ➡️Quem joga no lugar de Raphinha? Escale a sua Seleção

    – Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme – escreveu Raphinha em um post em sua página no Instagram.

    continua após a publicidade
    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

    Confira nota completa publicada por Raphinha

    "Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou.
    O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país.
    Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira.
    Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar.
    Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.
    Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme"

    ➡️Brasil vai ser campeão da Copa? Simule todos os jogos da Seleção

    Lesão de Raphinha

    Raphinha teve uma lesão muscular na coxa direita no primeiro tempo da vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti. O tratamento do problema terá "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    – O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível – informou a CBF.

    🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 10x para a vitória do Brasil contra a Escócia — apenas para novas contas na BetDáSorte
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem cinco filhos juntos (Foto: Reprodução/ Instagram)
    Fora de CampoO que são as WAGs? Entenda o termo famoso na Copa do MundoHá 5 minutos
    Natália Belloli, esposa do Raphinha se pronunciou após declaração de Vampeta. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoEsposa do Raphinha, rebate declaração do Vampeta: 'Acho um absurdo'Há 45 minutos
    PVC projetou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução/SporTV)
    Fora de CampoPVC é sincero sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Não vai fazer'Há 1 hora
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Fora de CampoPostura de Neymar em treino da Seleção Brasileira chama atenção: 'Sempre'Há 1 hora
    Jogadores da Seleção fazem último treino antes de Brasil x Escócia
    Seleção BrasileiraCom Neymar bem à vontade, Brasil faz último treino antes do jogo com a EscóciaHá 1 hora
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraComo Ancelotti pretende aproveitar Neymar na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Com estreia próxima, Neymar usará equipamento exclusivo e de alto custo; veja valores
    Camisa de goleiro da Seleção Brasileira na cor vermelha está vetada pela CBF
    Fifa atende pedido da CBF, e uniforme vermelho fica fora de Brasil x Escócia
    Os brasileioros Evanilson e Rayan em ação com a camisa rubro-negra do Bournemouth
    Brasil x Escócia: joias do Bournemouth viram rivais na Copa do Mundo
    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo
    Brasil em 1º ou 2º? Veja qual cenário é melhor para os trabalhadores
    Ismaïla Sarr comemora gol marcado por Senegal contra a Noruega
    Gol de Senegal pode 'ajudar' Brasil a se livrar de favorita ao título no mata-mata
    Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Portugal, Inglaterra e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (23/06)?
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23/6)
    Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
    Seleção viaja à Flórida em busca do 1º lugar e vantagem na Copa do Mundo
    Qual a seleção mais valiosa da Copa? Pesquisas mostram resultados diferentes
    Galvão Bueno Luis Roberto
    Galvão Bueno entra para o Guinness após recorde de narrações em Copas do Mundo
    Léo Pereira, do Flamengo e Karoline Lima
    Noivos? Karoline Lima e Léo Pereira devem voltar a morar juntos após a Copa
    Casemiro em Brasil x Haiti
    Campeão em 94 critica Casemiro na Seleção Brasileira: 'Um dos piores'
    Gabriel Martinelli em coletiva da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia pela terceira rodada da Copa do Mundo
    Martinelli aceita mudar de lado para ser titular da Seleção: 'Se ele pedir'