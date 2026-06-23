Raphinha se pronuncia após lesão: 'Sigo firme' O atacante sentiu dores na coxa no jogo contra o Haiti e será desfalque contra a Escócia

Quatro dias depois de deixar o duelo contra o Haiti com dores na coxa direita, Raphinha usou as redes sociais para se pronunciar. O atleta não será cortado pela Seleção Brasileira e reafirmou que segue firme em busca de retornar aos gramados ainda nesta Copa do Mundo.

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No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado das partidas.

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– Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme – escreveu Raphinha em um post em sua página no Instagram.

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Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

Confira nota completa publicada por Raphinha

"Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou.

O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país.

Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar.

Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.

Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme"

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Lesão de Raphinha

Raphinha teve uma lesão muscular na coxa direita no primeiro tempo da vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti. O tratamento do problema terá "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo.

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– O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível – informou a CBF.

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