Mesmo com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, o Brasil não conseguiu se impor diante da França e perdeu por 2 a 1 no penúltimo amistoso antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo. Mbappé e Ekitiké marcaram os gols franceses, enquanto Bremer descontou, em jogo disputado nesta quinta-feira (26), em Boston.

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Como foi Brasil x França

Carlo Ancelotti cumpriu o que dissera na véspera e escalou o Brasil com quatro jogadores de frente diante da França. Mas, ao longo do primeiro tempo, o quarteto formado por Gabriel Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha não conseguiu acertar um único chute na meta de Maignan, ainda que as oportunidades tenham surgido.

E não foram poucas: Martinelli, Matheus Cunha e até o volante Casemiro conseguiram finalizar, sempre em chutes de fora da área, sempre para o lado ou para cima do gol. No primeiro tempo, o Brasil chutou cinco vezes, todas para fora.

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Do outro lado, a França tinha mais volume de jogo, mas não necessariamente domínio. Wesley foi incansável na marcação e ofereceu pouco espaço para o avanço francês pela esquerda. Na outra ala, Léo Pereira e Douglas Santos faziam o que podiam para tentar parar Mbappé. E a dupla teve relativo sucesso até os 31 minutos, quando o craque francês recebeu lançamento de Dembélé, deixou o dois brasileiros para trás na velocidade e tocou por cobertura na saída de Ederson, abrindo o marcador.

Mbappé encobre Ederson e abre o marcador para a França diante do Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)

Ancelotti voltou com uma mudança para o segundo tempo. Raphinha sentiu a coxa direita e deu lugar para Luiz Henrique. E o ex-atacante do Botafogo deu novo ritmo na ponta. O Brasil começou pressionando a França pela direita, e foi naquele setor que Wesley ia invadindo a área quando foi derrubado por Upamecano, que acabou expulso logo aos 9 minutos.

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Mas, nos 20 minutos que se seguiram, o Brasil não conseguiu se valer da superioridade numérica —porque faltou à Seleção eficiência ofensiva, algo que sobrou na França. Aos 19, o time de Deschamps arrancou em contragolpe e Ekitiké, também por cobertura, ampliou para 2 a 0.

A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças. Danilo, Ibãnez, Igor Thiago e João Pedro foram chamados, e o Brasil passou a ocupar o campo de ataque. A Seleção conseguiu chegar ao seu gol aos 33, com Bremer, e nos acréscimos quase chegou ao empate com Vini Jr. Mas ficou nisso.

O que vem pela frente

Agora, a Seleção Brasileira inicia a preparação para o jogo da próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília) diante da Croácia, em Orlando. Será o último amistoso antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo. A França, por sua vez, volta a campo já no domingo (29), quando enfrentará a Colômbia, às 16h (de Brasília) em amistoso no estado de Maryland.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 2 FRANÇA

Amistoso

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de março de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Gillette Stadium, em Boston (EUA)

🥅 Gols: Mbappé (31'/1ºT); Ekitiké (19'/2ºT), Bremer (33'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Léo Pereira, Casemiro, Bremer (BRA); Konaté, Kalulu (FRA)

🟥 Cartão vermelho: Upamecano (FRA)

🏟️ Público: 66.713 presentes

ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Ederson; Wesley (Ibañez), Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro (Gabriel Sara) e Andrey Santos (Danilo); Martinelli (João Pedro), Raphinha (Luiz Henrique), Vini Jr. e Matheus Cunha (Igor Thiago).

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan; Malo Gusto (Kalulu), Konaté, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni (Kanté) e Rabiot; Olise, Mbappé (Thuram), Dembélé (Lacroix) e Ekitiké (Doué).

🟥 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Guido Gonzales Jr. (EUA)

🚩 Assistentes: Nick Uranga (EUA) e Cory Richardson (EUA)

🖥️ VAR: Tim Ford (EUA)

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