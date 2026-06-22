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Campeão em 94 critica Casemiro na Seleção Brasileira: 'Um dos piores'

Volante é titular absoluto de Carlo Ancelotti no Brasil

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 17:29
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Casemiro em Brasil x Haiti
Casemiro em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Paulo Sérgio, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, criticou Casemiro, titular do time comandado por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. O volante esteve entre os onze iniciais do Brasil nas partidas contra Marrocos e Haiti.

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    • Ao Estadão, o ex-jogador sugeriu mudanças na escalação da Seleção Brasileira para os próximos jogos da Copa.

    - O Casemiro, estou cansado de falar aqui, é um jogador lento. É um jogador que na posição, hoje, para mim é um dos piores ali no meio-campo. A oportunidade teria que ser para o Danilo, Fabinho. Seriam os jogadores ali para dar uma sustentabilidade bem melhor no setor de meio-campo - analisou Paulo Sérgio.

    Casemiro, Douglas Santos e Danilo comemoram vitória da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
    Casemiro, Douglas Santos e Danilo comemoram vitória da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Casemiro está pendurado e pode ser poupado na Seleção Brasileira

    A Seleção Brasileira chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo com uma preocupação extra. Casemiro e Douglas Santos estão pendurados e correm o risco de ficar fora das oitavas de final caso recebam um novo cartão amarelo diante da Escócia. O volante foi advertido na estreia contra Marrocos, enquanto o lateral-esquerdo recebeu cartão amarelo na vitória sobre o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C.

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    Com quatro pontos, o Brasil lidera a chave nos critérios de desempate, mas vê Marrocos, também com quatro, logo atrás. A Escócia aparece na terceira colocação, com três pontos, enquanto o Haiti, ainda sem pontuar, já está eliminado da competição. Apesar de ainda não estar matematicamente classificada para o mata-mata, a Seleção Canarinho encaminhou sua vaga e depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

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    ➡️ Quais seleções estão classificadas à próxima fase da Copa do Mundo?

    Diante do cenário, surge o debate: vale a pena preservar Casemiro e Douglas Santos para evitar um possível desfalque na próxima fase ou o técnico deve escalar força máxima em busca da classificação?

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