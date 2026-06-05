A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo 2026 no sábado (13), às 19h, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Alisson, o goleiro da Seleção titular nas últimas duas Copas e que provavelmente iniciará o Mundial no gol, não é mais uma unanimidade. Ele foi questionado pelo gol sofrido diante do Panamá em amistoso no Maracanã, no dia 31, que terminou com a vitória da Seleção por 6 a 2.

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Números dos goleiros da Seleção na temporada

Dados dos goleiros do Brasil em 2026 (Foto: Arte Lance!/Gemini)

Estatísticas de Alisson

Pelo Liverpool, Alisson manteve desempenho sólido na temporada: foram 17 jogos, oito deles sem sofrer gols, média de 0,9 gol sofrido por partida e 72% das finalizações defendidas. Com os pés, fundamento cada vez mais valorizado no modelo de jogo moderno, segue apresentando números consistentes, com 78% de acerto nos passes e 42% nos lançamentos longos. Porém, uma lesão o atrapalhou em março e o deixou mais de dois meses sem jogar.

Estatísticas de Ederson

Os números da temporada ajudam a explicar parte das críticas recebidas por Ederson na Turquia. Em 20 jogos, Ederson teve apenas cinco partidas sem sofrer gols, média de 1,1 gol sofrido por jogo e 68% de bolas defendidas. Dois erros diretos terminaram em gols adversários, ampliando a discussão sobre seu momento técnico, justamente às vésperas do Mundial.

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Estatísticas de Weverton

A temporada de Weverton apresenta números consistentes. Em 29 partidas pelo Grêmio, o goleiro acumulou 13 jogos sem sofrer gols, média de 0,9 gol sofrido por jogo e 74% das bolas defendidas. Também defendeu três pênaltis ao longo da temporada. O desempenho com os pés aparece em patamar mais modesto que o dos concorrentes, com 65% de acerto nos passes e 31% nos lançamentos longos. Ainda assim, o baixo índice de falhas pesa a favor: apenas um erro resultando em gol adversário em toda a temporada.

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