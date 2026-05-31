menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol do Panamá contra o Brasil divide opiniões sobre Alisson: 'Sério?'

Goleiro não esteve presente em poucas convocações de Carlo Ancelotti

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 31/05/2026
19:13
Favorite o Lance! no Google
Alisson iniciou a partida contra o Panamá como titular (Foto: Fernando Teramatsu/AGIF)
imagem cameraAlisson iniciou a partida contra o Panamá como titular (Foto: Fernando Teramatsu/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo da Seleção Brasileira está marcado para 18h30 (de Brasília). Vini Jr abriu o placar para Amarelinha, no entanto, em um lance de muitas críticas ao goleiro Alisson, os Panamenhos conseguiram marcar o gol de empate.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Alisson sofre gol e irrita torcedores

Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá

O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.

➡️Thiaguinho manda recado a Neymar antes de jogo da Seleção Brasileira

O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.

continua após a publicidade

⚽ Aposte nos próximos jogos do seu time do coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Alisson sofre gol e é vaiado durante jogo contra o Panamá (Foto: Paul Ellis/AFP)
Alisson sofre gol e é vaiado durante jogo contra o Panamá (Foto: Paul Ellis/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias