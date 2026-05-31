Gol do Panamá contra o Brasil divide opiniões sobre Alisson: 'Sério?'

O Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo da Seleção Brasileira está marcado para 18h30 (de Brasília). Vini Jr abriu o placar para Amarelinha, no entanto, em um lance de muitas críticas ao goleiro Alisson, os Panamenhos conseguiram marcar o gol de empate.

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Alisson sofre gol e irrita torcedores

o alisson sendo vaiado no estádio por esse lance que ele não tem culpa nenhuma pic.twitter.com/8tl3JkKk0Q — out of context brasileirão (@oocbrsao) May 31, 2026

A torcida no Maracanã começa a VAIAR o Alisson após o empate do Panamá…



Detalhe: foi uma bola desviada em que ele não tinha o que fazer pic.twitter.com/hLrN7rzd5l — Portal PSG Brasil • 🇧🇷 (@portalpsg) May 31, 2026

Até eu que não sou muito fã do goleiro Alisson não tô colocando culpa nele nesse gol



Sério que vcs vão culpar ele? pic.twitter.com/MP8Xwi4Hcw — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) May 31, 2026

o Alisson chama gol, não tem jeito

que cara azarado na seleçãopic.twitter.com/7vEwZsK18o — Pato do Brasil (@PatoDoUnited) May 31, 2026

Esse é o incrível goleiro da seleção brasileira kkkkkkkkkk



Vamos ganhar muita coisa com o Alisson no gol, confia https://t.co/pBTw49pl44 — Deprê de Milão ⭐⭐ (@depredemilao_) May 31, 2026

Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá

O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.

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O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.

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