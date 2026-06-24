Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (24/06)?
Contra a Escócia, nesta quarta (24), Seleção busca se firmar na liderança do Grupo C
A Seleção Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (24) para disputar a terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Escócia, em duelo que pode definir a liderança do Grupo C e o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti no mata-mata. A bola rola às 19h (horário de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. ➡️ Saiba onde assistir
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Após o empate em 1 a 1 com o Marrocos e o triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti, o Brasil soma quatro pontos na sua chave e tem presença praticamente certa nos 16 avos de final. O próximo objetivo da seleção pentacampeã mundial é avançar em primeiro lugar.
A posição garantiria uma logística mais tranquila para o mata-mata, já que as todas as partidas seguintes seriam disputadas nos Estados Unidos, onde está localizada a base da Seleção Brasileira, em Nova Jersey. Para não depender do resultado do jogo entre Marrocos e Haiti, que acontece no mesmo horário, os comandados de Ancelotti precisam vencer e terminar a rodada com saldo de gols superior ao da seleção africana.
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O técnico italiano terá que definir o substituto de Raphinha, que se lesionou contra o Haiti na sexta-feira (19). A disputa pela vaga no ataque está entre Rayan, Luiz Henrique e Endrick.
Três jogadores chegam pendurados a este jogo e podem ser preservados: os titulares Casemiro e Douglas Santos, e o reserva Ibañez. Além disso, Neymar estará disposição pela primeira vez desde a lesão na panturrilha direita, em maio, e pode ganhar minutos no segundo tempo.
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Do outro lado, a seleção escocesa entra pressionada depois da derrota por 1 a 0 diante de Marrocos. Com três pontos somados até aqui, o time treinado por Steve Clarke deve passar por alterações com o objetivo de oferecer maior resistência defensiva ao Brasil e surpreender nos contra-ataques.
Tudo sobre Escócia x Brasil (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Escócia 🆚 Brasil
Copa do Mundo 2026 – Grupo C
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
👁️ Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV, GE TV e N Sports (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Globoplay (streaming)
🟨 Árbitro: Cesar Ramos (MEX)
🚩 Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Escócia
Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.
🟡 Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique ou Endrick), Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Escócia x Brasil
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