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Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (24/06)?

Contra a Escócia, nesta quarta (24), Seleção busca se firmar na liderança do Grupo C

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 06:05
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Endrick teve atuação discreta contra o Haiti. (Foto: Thenews2/Folhapress)
Endrick é uma das opções para começar o jogo no lugar de Raphinha, lesionado (Foto: Thenews2/Folhapress)

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (24) para disputar a terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Escócia, em duelo que pode definir a liderança do Grupo C e o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti no mata-mata. A bola rola às 19h (horário de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. ➡️ Saiba onde assistir

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    Após o empate em 1 a 1 com o Marrocos e o triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti, o Brasil soma quatro pontos na sua chave e tem presença praticamente certa nos 16 avos de final. O próximo objetivo da seleção pentacampeã mundial é avançar em primeiro lugar.

    A posição garantiria uma logística mais tranquila para o mata-mata, já que as todas as partidas seguintes seriam disputadas nos Estados Unidos, onde está localizada a base da Seleção Brasileira, em Nova Jersey. Para não depender do resultado do jogo entre Marrocos e Haiti, que acontece no mesmo horário, os comandados de Ancelotti precisam vencer e terminar a rodada com saldo de gols superior ao da seleção africana.

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    ➡️ Endrick, Rayan e quem mais? Escale seu Brasil ideal contra a Escócia na Copa!

    O técnico italiano terá que definir o substituto de Raphinha, que se lesionou contra o Haiti na sexta-feira (19). A disputa pela vaga no ataque está entre Rayan, Luiz Henrique e Endrick.

    Três jogadores chegam pendurados a este jogo e podem ser preservados: os titulares Casemiro e Douglas Santos, e o reserva Ibañez. Além disso, Neymar estará disposição pela primeira vez desde a lesão na panturrilha direita, em maio, e pode ganhar minutos no segundo tempo.

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    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Do outro lado, a seleção escocesa entra pressionada depois da derrota por 1 a 0 diante de Marrocos. Com três pontos somados até aqui, o time treinado por Steve Clarke deve passar por alterações com o objetivo de oferecer maior resistência defensiva ao Brasil e surpreender nos contra-ataques.

    Tudo sobre Escócia x Brasil (onde assistir, horário, escalações e local)

    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Escócia 🆚 Brasil
    Copa do Mundo 2026 – Grupo C

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
    👁️ Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV, GE TV e N Sports (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Globoplay (streaming)
    🟨 Árbitro: Cesar Ramos (MEX)
    🚩 Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Escócia
    Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.

    🟡 Brasil
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique ou Endrick), Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

    Escócia x Brasil
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