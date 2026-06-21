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Leitores do Lance! apontam substituto de Raphinha no ataque do Brasil

Endrick lidera enquete e Rayan aparece na sequência

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 17:40
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Ancelotti durante Brasil x Haiti
Ancelotti durante Brasil x Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images via AFP)

A ausência de Raphinha no próximo jogo do Brasil já movimenta os debates entre os torcedores da Seleção. Em enquete promovida pelo Lance!, os leitores apontaram quem deve assumir a vaga do atacante, que sofreu uma lesão na coxa e está fora do próximo compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti, contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília).

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    • O grande vencedor da votação foi Endrick, com 40% da preferência dos participantes. Na sequência aparecem Rayan, com 26%, e Luiz Henrique, com 23%. Mais atrás ficaram Gabriel Martinelli e Neymar, ambos com 5%.

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    Rayan substituiu Raphinha na partida entre Brasil e Haiti (Foto: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

    A tendência é que Ancelotti mantenha a estrutura tática utilizada nos dois primeiros jogos da equipe. O Brasil tem atuado em um sistema 4-3-3 com ajustes importantes entre os momentos ofensivos e defensivos, modelo que trouxe maior equilíbrio à equipe.

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    Sem a posse de bola, Matheus Cunha e Lucas Paquetá recuam para auxiliar a marcação, formando um losango no meio-campo ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães. Já quando o Brasil ataca, Raphinha era o responsável por dar amplitude pelo lado direito, enquanto Vinícius Júnior ocupava o corredor esquerdo.

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    Com a lesão do camisa 11, a principal missão da comissão técnica será encontrar um jogador capaz de reproduzir essa função sem comprometer a dinâmica coletiva da equipe. Embora Endrick tenha sido o favorito dos torcedores, Ancelotti ainda avalia as opções disponíveis para definir quem começará entre os titulares diante da Escócia.

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