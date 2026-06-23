Com Neymar bem à vontade, Brasil faz último treino antes do jogo com a Escócia Atacante será relacionado para a partida; Ancelotti pode preservar pendurados

MIAMI, FL (EUA) - A Seleção Brasileira realizou no fim da manhã desta terça-feira (23) o último treino antes da viagem à Flórida, onde nesta quarta o Brasil enfrenta a Escócia pela terceira rodada do Grupo C. O jogo tem caráter decisivo tanto para confirmar a classificação matemática à próxima fase, quanto para definir a logística da Seleção no Mundial.

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Nos 15 minutos em que a imprensa teve acesso, mais uma vez não houve qualquer indicativo do time que irá alinhar para o jogo no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. Os jogadores fizeram apenas o aquecimento e fizeram a tradicional roda de bobinho.

Chamou a atenção a disposição de Neymar, que desde a semana passada vem treinando com o grupo em campo. O jogador participou ativamente da atividade desta terça e chegou a ser aplaudido por Casemiro quando pressionou os "adversários" para recuperar a bola no recreativo.

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Diante da Escócia, Neymar pode finalmente estrear pelo Brasil nesta Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O atacante, que não joga uma partida oficial desde 17 de maio, quando lesionou a panturrilha direita no jogo do Santos com o Coritiba, será finalmente relacionado e tem chances de estrear nesta Copa do Mundo no duelo do Brasil com a Escócia.

Para o jogo desta quarta-feira, Ancelotti terá que definir o substituto de Raphinha, que se lesionou no duelo com o Haiti na sexta-feira (19), e também se irá preservar três jogadores que estão pendurados: os titulares Casemiro e Douglas Santos, e o reserva Ibañez.

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