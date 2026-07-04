logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Qual o duelo mais equilibrado das oitavas de final da Copa do Mundo? Vote

Escolha o confronto mais equilibrado desta fase do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 12:06
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronado aponta dedo para o céu, dedicando vitória e classificação a Diogo Jota.
Cristiano Ronado aponta dedo para o céu, dedicando vitória e classificação a Diogo Jota. (Foto: Buda Mendes / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 avança para mais uma etapa do mata-mata neste sábado (4), com o início das oitavas de final. Ao longo de quatro dias, oito confrontos definirão as seleções classificadas para as quartas de final do Mundial.

  • Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)

    Brasil x Noruega: veja onde torcer pela Seleção nas oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Bebeto e Romário comemoram gol do Brasil contra o Estados Unidos em 1994

    Há 32 anos, Brasil eliminava os EUA na Copa do Mundo em pleno Dia da Independência

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Thiago Martins - New York FC

    Lembra dele? Ex-Palmeiras, Thiago Martins mantém retorno ao Brasil em aberto

    Futebol Internacional
    Há 2 horas

    • A programação começa com os duelos entre Canadá e Marrocos e Paraguai e França. No domingo (5), o Brasil encara a Noruega, enquanto México e Inglaterra disputam outra vaga nas quartas. Na segunda-feira (6), Portugal e Espanha fazem um dos confrontos mais aguardados desta fase, antes de Estados Unidos e Bélgica entrarem em campo. As oitavas de final serão encerradas na terça-feira (7), com Argentina x Egito e Suíça x Colômbia.

    continua após a publicidade

    Com grandes seleções e confrontos que prometem equilíbrio, o Lance! quer saber a sua opinião: qual é o duelo mais equilibrado das oitavas de final da Copa do Mundo? Vote na enquete:

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

  • Infantino ainda não se pronunciou sobre a situação (Divulgação/Fifa)

    Torcedores detonam presidente da Fifa após vitória da Argentina: 'Já sabia'

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Torcedores de Cabo Verde e da Argentina nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami

    Torcedores da Argentina arremessam objetos em fãs de Cabo Verde

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos
  • O lateral Sidny Lopes Cabral (nº 13), de Cabo Verde, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, Flórnia

    Destaque de Cabo Verde na Copa já viveu polêmica com Vini Jr; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos

    • Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso

    Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.

    continua após a publicidade

    O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.

    — Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.

    continua após a publicidade
    Jogadores do Brasil abraçados depois de vencer o Japão
    Jogadores do Brasil abraçados depois de vencer o Japão (Foto de Nayra Halm/SPP). (Nayra Halm/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Taça da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Supercomputador acerta 14 de 16 classificados na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Didier Deschamps, atual técnico da França, domina a bola em jogo contra o Paraguai em 1998

    Copa do Mundo 2026

    França x Paraguai já teve goleada e momento histórico na Copa do Mundo; relembre

    Há 1 hora
    Grupo da Seleção Brasileira comemorando a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

    Seleção Brasileira

    Nível de esperança pelo Hexa alcança maior nível desde 2023

    Há 1 hora
    Dibu Martínez durante vitória da Argentina sobre Cabo Verde, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Dibu Martínez compara Argentina de 2026 com a de 2022 na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)

    Copa do Mundo 2026

    Brasil x Noruega: veja onde torcer pela Seleção nas oitavas da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Paraguai enfrentará a França hoje (4) (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Paraguai é a única seleção a atingir marco nesta edição da Copa; veja

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)

    Vozinha entra para grupo seleto de goleiros na Copa do Mundo

    Orlando Gill, do Paraguai, defende penalidade de Havertz, na Copa do Mundo

    Confira as principais estatísticas da Copa do Mundo

    Mbappé comemora o segundo gol dele na vitória da França sobre a Suécia

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (04/07)?

    Bubista, comandante de Cabo Verde, exalta atuação da Seleção durante a Copa do Mundo

    Técnico de Cabo Verde emociona, é aplaudido e revela choro no vestiário

    Bebeto e Romário comemoram gol do Brasil contra o Estados Unidos em 1994

    Há 32 anos, Brasil eliminava os EUA na Copa do Mundo em pleno Dia da Independência

    Elenco de Marrocos comemora classificação

    Astro da Copa do Mundo revela drama na infância: 'Não conseguia dormir'

    Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (04/07)

    André Rizek compara Pelé e Lionel Messi

    Rizek compara Pelé e Messi e crava: 'É um dos motivos'

    Gabriel Magalhães e Odegaard comemoram título da Premier League com o Arsenal

    Odegaard reencontra Gabriel Magalhães e Martinelli em Brasil x Noruega