Qual o duelo mais equilibrado das oitavas de final da Copa do Mundo? Vote
Escolha o confronto mais equilibrado desta fase do Mundial
A Copa do Mundo de 2026 avança para mais uma etapa do mata-mata neste sábado (4), com o início das oitavas de final. Ao longo de quatro dias, oito confrontos definirão as seleções classificadas para as quartas de final do Mundial.
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A programação começa com os duelos entre Canadá e Marrocos e Paraguai e França. No domingo (5), o Brasil encara a Noruega, enquanto México e Inglaterra disputam outra vaga nas quartas. Na segunda-feira (6), Portugal e Espanha fazem um dos confrontos mais aguardados desta fase, antes de Estados Unidos e Bélgica entrarem em campo. As oitavas de final serão encerradas na terça-feira (7), com Argentina x Egito e Suíça x Colômbia.
Com grandes seleções e confrontos que prometem equilíbrio, o Lance! quer saber a sua opinião: qual é o duelo mais equilibrado das oitavas de final da Copa do Mundo? Vote na enquete:
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Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso
Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.
O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.
— Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.
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