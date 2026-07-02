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Fifa destaca desempenho de jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Casemiro e Vinícius Júnior ganham posição de destaque no Power Ranking

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 19:17
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Casemiro abraça Vini Jr em comemoração à gol do Brasil contra a Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo
Casemiro abraça Vini Jr em comemoração à gol do Brasil contra a Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Para avaliar o desempenho dos jogadores na Copa do Mundo 2026, a FIFA lançou um sistema de classificação baseado em dados coletados dos atletas durante as partidas. Todos os jogadores de linha recebem uma pontuação de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa. No ranking, que é atualizado jogo após jogo, um jogador da Seleção Brasileira ganhou destaque especial: o volante Casemiro.

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    • O brasileiro é o jogador com maior pontuação no critério "defesa", com 7.49.

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    Casemiro, volante da Seleção Brasileira, é o 1º colocado no Power Ranking da Fifa no quesito defesa na Copa do Mundo
    Casemiro, volante da Seleção Brasileira, é o 1º colocado no Power Ranking da Fifa no quesito defesa na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

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    • No ranking geral, outro jogador do Brasil ganha destaque. O atacante Vinicius Júnior, artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, está na 4ª posição, atrás apenas de Kylian Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina) e Erling Haaland (Noruega).

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    No domingo (5), a Seleção Brasileira terá pela frente a embalada Noruega, liderada pelo atacante Erling Braut Haaland, em partida marcada para as 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    O Brasil eliminou o Japão com um gol histórico de Gabriel Martinelli: marcado aos 95 minutos, foi o gol mais tardio já registrado em uma Copa do Mundo, sem considerar a prorrogação. O recorde ultrapassou a marca de Francesco Totti, que fez um gol aos 94 minutos e 26 segundos, garantindo a vitória da Itália sobre a Austrália por 1 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2006.

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