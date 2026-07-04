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Destaque de Cabo Verde na Copa já viveu polêmica com Vini Jr; entenda

Destaque de Cabo Verde já pediu camisa do craque brasileiro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 11:48
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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O lateral Sidny Lopes Cabral (nº 13), de Cabo Verde, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, Flórnia
O lateral Sidny Lopes Cabral (nº 13), de Cabo Verde, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, Flórnia (Foto: Megan Briggs / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

O golaço marcado por Sidny Lopes Cabral contra a Argentina colocou o lateral de Cabo Verde entre os destaques dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O empate por 2 a 2, aos 103 minutos da prorrogação, levou a decisão para os minutos finais e entrou para a lista dos lances mais marcantes do Mundial. Fora da Copa após a derrota, a seleção africana encerrou sua campanha invicta, com quatro empates em quatro partidas.

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    • Antes de ganhar projeção no torneio, porém, Sidny já havia vivido uma grande polêmica na Europa. Quando defendia o Benfica, o cabo-verdiano foi alvo de críticas da própria torcida após pedir a camisa de Vinicius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid.

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    Polêmica com Vini Jr na Champions League

    O caso aconteceu depois da vitória do Real Madrid por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, pelas oitavas de final da Champions League. Assim que a partida terminou, Sidny se aproximou de Vinicius para pedir sua camisa. A troca, no entanto, não foi realizada no gramado. Segundo a imprensa portuguesa, os dois combinaram que fariam o encontro no túnel de acesso aos vestiários.

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    • Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Benfica, na Champions League
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    O pedido ocorreu em um momento de enorme tensão entre Benfica e Vini Júnior. No jogo de ida, disputado em Lisboa, o brasileiro havia sido vítima de ofensas racistas do meia Gianluca Prestianni. Durante a partida, o argentino cobriu a boca para insultar o atacante, episódio que levou à sua suspensão provisória pela Uefa.

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    O caso teve repercussão além dos gramados. A entidade europeia endureceu as orientações para situações semelhantes e adotou uma regra que ficou conhecida como "Lei Vini Jr.", proibindo que jogadores cubram a boca durante conversas em campo, medida criada para facilitar a identificação de possíveis ofensas.

    Sem Prestianni no duelo de volta por causa da suspensão, parte da torcida do Benfica passou a responsabilizar Vinicius pela eliminação da equipe. Nesse cenário, o gesto de Sidny foi interpretado por muitos torcedores como uma demonstração de apoio ao brasileiro, provocando uma onda de críticas nas redes sociais.

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    Os protestos foram tão intensos que o lateral decidiu desistir da troca de camisas antes mesmo de recebê-la. Ao perceber a repercussão negativa nos bastidores do clube, optou por recuar da decisão.

    Dias depois, Sidny publicou um pedido de desculpas aos torcedores do Benfica. O cabo-verdiano afirmou que jamais quis desrespeitar o clube e explicou que o pedido de camisa foi apenas um gesto de admiração por Vinicius Júnior, sem qualquer intenção de provocar a torcida ou

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