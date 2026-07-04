Há 32 anos, Brasil eliminava os EUA na Copa do Mundo em pleno Dia da Independência
Em 4 de julho de 1994, a Seleção venceu os anfitriões por 1 a 0, com um jogador a menos
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 08:58
Há exatos 32 anos, o Brasil calava mais de 80 mil torcedores em pleno Dia da Independência dos Estados Unidos. Em 4 de julho de 1994, a Seleção derrotou os anfitriões por 1 a 0, no Stanford Stadium, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo em uma das partidas mais emblemáticas da campanha do tetracampeonato.
Odegaard reencontra Gabriel Magalhães e Martinelli em Brasil x Noruega
Copa do Mundo 2026
Há 17 horas
Ex-Palmeiras, Thiago Martins fala sobre a carreira e mantém retorno ao Brasil em aberto
Futebol Internacional
Há 1 hora
Estádio das oitavas guarda capítulos marcantes da história do Brasil
Seleção Brasileira
Há 1 hora
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Qual horário de Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
França tem melhor ataque da Copa do Mundo; Brasil aparece no top 8Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Inglaterra aposta em cruzamentos e resgata marca histórica de 1966Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Carrascal vira assunto em Colômbia x Gana na Copa: 'Não pode ser'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Colômbia mostra que pode competir com favoritas na Copa e chega fortalecida às oitavasHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Messi faz história, mas Argentina ainda busca seu melhor futebol na Copa do MundoHá 2 horas
Mais LANCE!