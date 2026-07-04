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Há 32 anos, Brasil eliminava os EUA na Copa do Mundo em pleno Dia da Independência

Em 4 de julho de 1994, a Seleção venceu os anfitriões por 1 a 0, com um jogador a menos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 08:58
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Bebeto e Romário comemoram gol do Brasil contra o Estados Unidos em 1994
Bebeto e Romário comemoram gol do Brasil contra o Estados Unidos em 1994 (Foto: Reprodução)

Há exatos 32 anos, o Brasil calava mais de 80 mil torcedores em pleno Dia da Independência dos Estados Unidos. Em 4 de julho de 1994, a Seleção derrotou os anfitriões por 1 a 0, no Stanford Stadium, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo em uma das partidas mais emblemáticas da campanha do tetracampeonato.

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