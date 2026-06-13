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Quando foi a última vez que o Brasil empatou em uma estreia de Copa?

Nas outras três vezes que tropeçou na estreia, Seleção não venceu o torneio

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 22:12
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Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

O golaço de Vini Jr., ainda no primeiro tempo, evitou a derrota do Brasil na estreia na Copa do Mundo, no Estádio Nova York/Nova Jersey. O 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13), foi apenas o quarto da Seleção Brasileira na primeira rodada em 23 edições de Mundiais.

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    A má notícia é que, até hoje, o Brasil caiu antes das finais nos anos em que ficou no empate na primeira rodada de Copas. A última vez que o Brasil empatou na abertura do evento foi em 2018, na Rússia, quando ficou no 1 a 1 com Suíça. Os outros empates em rodadas iniciais foram em 1978 (1 a 1 com a Suécia) e 1974 (sem gols com a antiga Iugoslávia).

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    Brasil tem o melhor ataque das Copas

    Empate à parte, o Brasil, único a participar de todas as edições de Copas, o Brasil é o elenco que mais venceu: 76. A Seleção Brasileira também tem o ataque mais positivo: 238, contando com o golaço deste sábado de Vini Jr.

    Outra curiosidade sobre a participação brasileira desta vez é que Carlo Ancelotti é o primeiro estrangeiro a dirigir a Seleção no Mundial. Em 1994, também nos EUA, edição do tetracampeonato do Brasil, o treinador italiano integrou a comissão técnica dos vice-campeões.

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    Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
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