Quando foi a última vez que o Brasil empatou em uma estreia de Copa? Nas outras três vezes que tropeçou na estreia, Seleção não venceu o torneio

O golaço de Vini Jr., ainda no primeiro tempo, evitou a derrota do Brasil na estreia na Copa do Mundo, no Estádio Nova York/Nova Jersey. O 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13), foi apenas o quarto da Seleção Brasileira na primeira rodada em 23 edições de Mundiais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

➡️ Sósia de Neymar gera tumulto em shopping nos EUA

➡️Qual nova estrela vai brilhar na Copa do Mundo? Vote no seu favorito!

A má notícia é que, até hoje, o Brasil caiu antes das finais nos anos em que ficou no empate na primeira rodada de Copas. A última vez que o Brasil empatou na abertura do evento foi em 2018, na Rússia, quando ficou no 1 a 1 com Suíça. Os outros empates em rodadas iniciais foram em 1978 (1 a 1 com a Suécia) e 1974 (sem gols com a antiga Iugoslávia).

continua após a publicidade

Brasil tem o melhor ataque das Copas

Empate à parte, o Brasil, único a participar de todas as edições de Copas, o Brasil é o elenco que mais venceu: 76. A Seleção Brasileira também tem o ataque mais positivo: 238, contando com o golaço deste sábado de Vini Jr.

Outra curiosidade sobre a participação brasileira desta vez é que Carlo Ancelotti é o primeiro estrangeiro a dirigir a Seleção no Mundial. Em 1994, também nos EUA, edição do tetracampeonato do Brasil, o treinador italiano integrou a comissão técnica dos vice-campeões.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável