Próximo adversário do Brasil se torna a pior seleção da Copa; entenda Derrota para a Escócia empurra time caribenho para a 85ª posição geral do ranking antes de reencontro com o Brasil, que tem 100% de aproveitamento no duelo

A seleção do Haiti, próxima adversária do Brasil em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), desceu duas posições no ranking da Fifa. Com o recuo, a equipe caribenha assumiu a última colocação da lista entre os países que disputam o torneio.

continua após a publicidade

➡️Por que Endrick ainda não joga na Seleção? Lance! explica o cenário

Como ocorreu a mudança na tabela?

No início do Mundial, o posto de pior ranqueada pertencia à Nova Zelândia, enquanto os haitianos ocupavam a penúltima posição geral. Acontece que a Fifa adotou uma dinâmica de atualização constante do ranking, mantendo a "janela de mudanças" aberta durante toda a competição, em vez de consolidar as alterações apenas em datas específicas.

Dessa maneira, o empate dos neozelandeses com o Irã e o revés do Haiti diante da Escócia mexeram diretamente na pontuação. Os caribenhos perderam 15,43 pontos e caíram para o 85º lugar. Por outro lado, a Nova Zelândia somou 14,46 pontos com a igualdade, saltando três posições para figurar em 82º lugar, deixando a lanterna e ultrapassando tanto o Haiti quanto Curaçao (83º).

continua após a publicidade

O abismo técnico em números

O confronto entre Brasil e Haiti marca a diferença técnica entre as duas equipes. O Brasil ocupa a sexta colocação do ranking, com 1765,34 pontos. Por outro lado, a seleção do Haiti está na 85ª posição, com 1277,67 pontos. Na prática, uma distância de 487,67 pontos separa os dois elencos em campo.

Funcionamento e impacto da Copa do Mundo

Desde 2018, a Fifa adota o algoritmo SUM para montar o seu ranking de seleções. A fórmula atribui valor a cada resultado, de acordo com a pontuação das equipes antes do jogo e o placar obtido, sempre comparado ao que era esperado para o confronto. Além disso, cada competição tem um peso. A Copa do Mundo, evidentemente, tem o maior peso, que cresce a partir dos duelos das quartas de final. Assim, é esperado que o Mundial promova muitas mudanças na classificação.

continua após a publicidade

Como foram os confrontos anteriores entre Brasil e Haiti?

Contra o Brasil, o Haiti disputou três partidas e perdeu todas. A última partida foi em 2016, pela Copa América, em que a Seleção Brasileira venceu por 6 a 1. Em todas as partidas, a Seleção Brasileira marcou quatro gols ou mais.

McGinn comemora gol da vitória da Escócia sobre o Haiti, pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.