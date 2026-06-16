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Próximo adversário do Brasil se torna a pior seleção da Copa; entenda

Derrota para a Escócia empurra time caribenho para a 85ª posição geral do ranking antes de reencontro com o Brasil, que tem 100% de aproveitamento no duelo

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
16/06/2026 11:51
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Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C
Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images via AFP)

A seleção do Haiti, próxima adversária do Brasil em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), desceu duas posições no ranking da Fifa. Com o recuo, a equipe caribenha assumiu a última colocação da lista entre os países que disputam o torneio.

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  • Jogadores do Haiti acenam para a torcida após a derrota para a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).

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    Como ocorreu a mudança na tabela?

    No início do Mundial, o posto de pior ranqueada pertencia à Nova Zelândia, enquanto os haitianos ocupavam a penúltima posição geral. Acontece que a Fifa adotou uma dinâmica de atualização constante do ranking, mantendo a "janela de mudanças" aberta durante toda a competição, em vez de consolidar as alterações apenas em datas específicas.

    Dessa maneira, o empate dos neozelandeses com o Irã e o revés do Haiti diante da Escócia mexeram diretamente na pontuação. Os caribenhos perderam 15,43 pontos e caíram para o 85º lugar. Por outro lado, a Nova Zelândia somou 14,46 pontos com a igualdade, saltando três posições para figurar em 82º lugar, deixando a lanterna e ultrapassando tanto o Haiti quanto Curaçao (83º).

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    O abismo técnico em números

    O confronto entre Brasil e Haiti marca a diferença técnica entre as duas equipes. O Brasil ocupa a sexta colocação do ranking, com 1765,34 pontos. Por outro lado, a seleção do Haiti está na 85ª posição, com 1277,67 pontos. Na prática, uma distância de 487,67 pontos separa os dois elencos em campo.

    Funcionamento e impacto da Copa do Mundo

    Desde 2018, a Fifa adota o algoritmo SUM para montar o seu ranking de seleções. A fórmula atribui valor a cada resultado, de acordo com a pontuação das equipes antes do jogo e o placar obtido, sempre comparado ao que era esperado para o confronto. Além disso, cada competição tem um peso. A Copa do Mundo, evidentemente, tem o maior peso, que cresce a partir dos duelos das quartas de final. Assim, é esperado que o Mundial promova muitas mudanças na classificação.

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    Como foram os confrontos anteriores entre Brasil e Haiti?

    Contra o Brasil, o Haiti disputou três partidas e perdeu todas. A última partida foi em 2016, pela Copa América, em que a Seleção Brasileira venceu por 6 a 1. Em todas as partidas, a Seleção Brasileira marcou quatro gols ou mais.

    McGinn comemora gol da vitória da Escócia sobre o Haiti, pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
    McGinn comemora gol da vitória da Escócia sobre o Haiti, pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

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