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Brasil x Haiti: arbitragem é definida com comissão 100% europeia

Equipes do Grupo C se enfrentam sonhando com primeira vitória

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 10:29
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Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Seleção Brasileira enfrenta o Haiti na 2ª rodada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Fifa anunciou nesta terça-feira (16) a equipe de arbitragem escalada para a partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. O responsável por comandar o duelo será o espanhol Alejandro Hernández, árbitro com experiência em competições de alto nível na Europa, incluindo a Champions League. O árbitro não foi escalado para nenhuma partida da primeira rodada.

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    • 🟨Comissão de arbitragem de Brasil x Haiti
    Árbitro: Alejandro Hernandez (ESP)
    Assistentes: Jose Enrique Naranjo (ESP) e Diego Sanchez (ESP)
    4º árbitro: Sandro Schaerer (SUI)
    Suplente: Stephane De Almeida (SUI)

    ➡️Com Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o ciclo

    Arbitragem de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução/X)

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    Brasil faz primeiro treino em campo com foco total no Haiti

    No primeiro treino com bola após a estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda não teve Neymar em campo e, mais do que isso, não contou com três titulares. Na atividade desta segunda-feira (15), Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães foram poupados da atividade no gramado do CT da Seleção por controle de carga.

    Os três jogaram os mais de 100 minutos do empate por 1 a 1 com o Marrocos, no sábado, no MetLife Stadium. Segundo a assessoria da Seleção, o trio fez atividades na academia e iria fazer atividade leve em separado no campo. Nenhum dos três titulares do Brasil preocupa para o jogo de sexta-feira (19), com o Haiti, na Filadélfia.

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