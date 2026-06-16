Haiti será o 50º adversário diferente do Brasil em Copas do Mundo Amarelinha enfrenta seleção caribenha nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília)

A Seleção Brasileira alcançará uma marca histórica em sua trajetória nas Copas do Mundo. Nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o Brasil enfrentará o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O duelo marcará o primeiro encontro entre as duas seleções em Mundiais e fará dos haitianos o 50º adversário diferente da Amarelinha na história da competição.

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Único país presente em todas as 23 edições da Copa do Mundo, o Brasil soma até agora 115 partidas disputadas no torneio, acumulando 76 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. O ataque brasileiro marcou 238 gols, enquanto a defesa sofreu 109. Com a partida diante do Haiti, a Seleção fará seu 116º jogo em Copas do Mundo.

Entre todos os adversários já enfrentados, a Suécia aparece como a seleção que mais cruzou o caminho brasileiro em Mundiais. Foram sete confrontos, com cinco vitórias do Brasil e dois empates. Os duelos contra os suecos ficaram marcados por momentos históricos, como a goleada por 7 a 1 no Mundial de 1950, a conquista do primeiro título mundial em 1958 e a classificação para a final da Copa de 1994.

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Na sequência do ranking de adversários mais frequentes estão Espanha, Itália, Escócia, México e Holanda, com cinco partidas cada. Já Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, Inglaterra, França, Chile e Argentina enfrentaram a Amarelinha quatro vezes em Copas.

Fabinho em Brasil x Marrocos (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Pelo Grupo C, o Brasil estreou diante do Marrocos e empatou por 1 a 1, repetindo um confronto que havia acontecido apenas uma vez anteriormente, na Copa de 1998, quando os brasileiros venceram por 3 a 0.

Após o duelo contra o Haiti, a Seleção encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, na quarta-feira (24). Será o quinto encontro entre as equipes em Copas do Mundo. O retrospecto é favorável ao Brasil, que venceu três partidas e empatou uma.

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Ao longo da história, apenas três seleções enfrentaram o Brasil duas vezes em uma mesma edição de Copa do Mundo: Tchecoslováquia, em 1962; Suécia, em 1994; e Turquia, em 2002.