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Haiti será o 50º adversário diferente do Brasil em Copas do Mundo

Amarelinha enfrenta seleção caribenha nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 10:49
Atualizado há 2 minutos
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Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

A Seleção Brasileira alcançará uma marca histórica em sua trajetória nas Copas do Mundo. Nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o Brasil enfrentará o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O duelo marcará o primeiro encontro entre as duas seleções em Mundiais e fará dos haitianos o 50º adversário diferente da Amarelinha na história da competição.

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    Único país presente em todas as 23 edições da Copa do Mundo, o Brasil soma até agora 115 partidas disputadas no torneio, acumulando 76 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. O ataque brasileiro marcou 238 gols, enquanto a defesa sofreu 109. Com a partida diante do Haiti, a Seleção fará seu 116º jogo em Copas do Mundo.

    Entre todos os adversários já enfrentados, a Suécia aparece como a seleção que mais cruzou o caminho brasileiro em Mundiais. Foram sete confrontos, com cinco vitórias do Brasil e dois empates. Os duelos contra os suecos ficaram marcados por momentos históricos, como a goleada por 7 a 1 no Mundial de 1950, a conquista do primeiro título mundial em 1958 e a classificação para a final da Copa de 1994.

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    Na sequência do ranking de adversários mais frequentes estão Espanha, Itália, Escócia, México e Holanda, com cinco partidas cada. Já Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, Inglaterra, França, Chile e Argentina enfrentaram a Amarelinha quatro vezes em Copas.

    Fabinho em Brasil x Marrocos (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Fabinho em Brasil x Marrocos (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Pelo Grupo C, o Brasil estreou diante do Marrocos e empatou por 1 a 1, repetindo um confronto que havia acontecido apenas uma vez anteriormente, na Copa de 1998, quando os brasileiros venceram por 3 a 0.

    Após o duelo contra o Haiti, a Seleção encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, na quarta-feira (24). Será o quinto encontro entre as equipes em Copas do Mundo. O retrospecto é favorável ao Brasil, que venceu três partidas e empatou uma.

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    Ao longo da história, apenas três seleções enfrentaram o Brasil duas vezes em uma mesma edição de Copa do Mundo: Tchecoslováquia, em 1962; Suécia, em 1994; e Turquia, em 2002.

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