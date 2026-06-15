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Haiti tem 100% de derrotas em Copas e gols marcados por um único jogador; conheça o adversário do Brasil

Lanterna da chave e apontado como o rival mais frágil do Grupo C, seleção caribenha tenta pontuar pela primeira vez em Copa

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
15/06/2026 16:08
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Jogadores do Haiti acenam para a torcida após a derrota para a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).
Jogadores do Haiti acenam para a torcida após a derrota para a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).

A seleção do Haiti, que não participava de uma Copa do Mundo desde 1974, se prepara para enfrentar o Brasil pela quarta vez na história, sendo a primeira válida por um Mundial. A partida ocorrerá nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Os haitianos nunca venceram uma partida pelo torneio e têm a curiosidade de ter todos os seus gols na história da competição marcados por um único atleta.

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  • Escócia e Marrocos começam preparação para o confronto de sexta-feira (19). (Crédito: FRANCK FIFE / AFP & CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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    Os números do Haiti em Copas do Mundo

    Participando do segundo Mundial de sua história, a seleção caribenha acumula quatro jogos e quatro derrotas no torneio. Ao todo, os haitianos sofreram 15 gols e balançaram as redes apenas duas vezes.

    Na sua primeira participação, na Alemanha em 1974, a equipe caiu no grupo com três importantes seleções e não resistiu: perdeu por 3 a 1 para a Itália, sofreu uma goleada de 7 a 0 da Polônia e foi superada por 4 a 1 pela Argentina. Somando a estreia na atual edição, o tabu de vitórias permanece.

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    O feito histórico de Emmanuel Sanon contra Dino Zoff

    Apesar das derrotas em 1974, o atacante Emmanuel Sanon colocou o futebol do Haiti na história dos Mundiais por um motivo especial. Ao marcar o gol de honra na derrota por 3 a 1 contra a Itália, ele encerrou uma sequência invicta do lendário goleiro Dino Zoff, que estava há mais de 1.100 minutos sem sofrer gols pela seleção italiana. O feito dos Granadeiros quebrou uma marca impressionante do futebol europeu.

    Técnico projeta espírito de zebra contra o favoritismo

    Ciente da diferença técnica e do status de azarão do Haiti no Grupo C, o técnico da seleção, Sébastien Migné tenta usar o fator surpresa a seu favor. Para o comandante, estar na Copa é a chance de reescrever a história do país após 52 anos de jejum.

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    — Considerando nossos adversários, precisamos elevar nosso nível. Se quisermos fazer história, conquistar nossa primeira vitória e ter a chance de nos classificarmos, precisamos marcar gols, independentemente do adversário — afirmou o técnico da seleção em coletiva.

    Migné sabe que a precisão ofensiva será a única arma do Haiti para tentar segurar as potências da chave:

    — Espero que possamos ser uma das surpresas do torneio (...) Considero que o futebol é um jogo e, no final, há um perdedor e um vencedor. Se quisermos vencer partidas, precisamos marcar gols, independentemente de quem estivermos enfrentando — completou.

    Agenda do Haiti na fase de grupos da Copa do Mundo (horários de Brasília)

    Brasil x Haiti 

    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
    🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

    Marrocos x Haiti 

    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 24 de junho, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)
    🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA

    Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C
    Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

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