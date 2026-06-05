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Primeira x 'última' convocação de Ancelotti: só dez nomes ganharam vaga na Copa

Compare as convocações do italiano

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
16:02
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Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva na Granja Comary
imagem cameraCarlo Ancelotti em entrevista coletiva na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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A primeira convocação de Carlo Ancelotti no início de seu trabalho na Seleção Brasileira sofreu uma transformação quase completa quando comparada à convocação final para a Copa do Mundo. Dos 25 jogadores chamados em sua primeira lista, apenas dez permaneceram entre os escolhidos para defender o Brasil no Mundial de 2026.

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O ataque foi o segmento que mais preservou nomes (quatro), enquanto defesa e meio-campo passaram por mudanças significativas. Além disso, a lista final para a Copa contou com diversos atletas que sequer estiveram presentes na primeira convocação. Confira;

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No gol, apenas Alisson manteve seu lugar. Titular da Seleção há anos, o goleiro do Liverpool atravessou todo o ciclo como uma das referências do elenco. Bento, que havia aparecido na primeira convocação, perdeu espaço para Éderson, enquanto Hugo Souza acabou substituído por Weverton na lista final.

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🧤Goleiros

Alisson (Liverpool - ENG)Alisson (Liverpool - ENG)

Bento (Al Nassr - KSA)

Éderson (Fenerbahçe - IST)

Hugo Souza (Corinthians - BRA)

Weverton (Grêmio - BRA)

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As mudanças foram ainda mais profundas no sistema defensivo. Dos nove defensores inicialmente convocados, apenas Alex Sandro, Danilo, Marquinhos e Wesley permaneceram entre os escolhidos para a Copa.

🛡️Defensores

Alex Sandro (Flamengo - BRA)Alex Sandro (Flamengo - BRA)

Alexsandro Ribeiro (Lille - FRA)

Bremer (Juventus - ITA)

Beraldo (Paris Saint-Germain - FRA)

Ibañez (Al-Ahli - ARA)

Carlos Augusto (Internazionale - ITA)

Douglas Santos (Zenit - RUS)

Danilo (Flamengo - BRA)

Danilo (Flamengo - BRA)

Léo Ortiz (Flamengo - BRA)

Léo Pereira (Flamengo - BRA)

Marquinhos (Paris Saint-Germain - FRA)

Marquinhos (Paris Saint-Germain - FRA)

Vanderson (Monaco - FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal - ING)

Wesley (Flamengo - BRA)

Wesley (Roma - ITA)

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O meio-campo também sofreu forte remodelação. Apenas Bruno Guimarães e Casemiro sobreviveram à transição entre a primeira convocação e a lista definitiva.

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🎩Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham - ENG)Lucas Paquetá (Flamengo - BRA)

Andrey Santos (Strasbourg - FRA)

Fabinho (Al-Ittihad - ARA)

Bruno Guimarães (Newcastle - ENG)

Bruno Guimarães (Newcastle - ENG)

Casemiro (Manchester United - ENG)

Casemiro (Manchester United - ENG)

Éderson (Atalanta - ITA)

Danilo Santos (Botafogo - BRA)

Gerson (Flamengo - BRA)

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No ataque Ancelotti preservou parte importante da base construída ao longo do ciclo. Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Júnior permaneceram entre os convocados, consolidando-se como peças centrais do projeto da Seleção. Ao mesmo tempo, o treinador promoveu alterações relevantes ao deixar de fora Antony, Estêvão e Richarlison, substituídos por Endrick, Igor Thiago e Luiz Henrique.

🤺Atacantes

Antony (Real Betis - ESP)Endrick (Lyon - FRA)

Estêvão (Palmeiras - BRA)

 Igor Thiago (Brentford - ING)

Gabriel Martinelli (Arsenal - ENG)

Gabriel Martinelli (Arsenal - ENG)

Matheus Cunha (Wolverhampton - ENG)

Matheus Cunha (Manchester United- ENG)

Raphinha (Barcelona - ESP)

Raphinha (Barcelona - ESP)

Richarlison (Tottenham - ENG)

Luiz Henrique (Zenit - RUS)

Vinicius Junior (Real Madrid - ESP)

Vinicius Júnior (Real Madrid - ESP)

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Neymar (Santos - BRA)

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 Rayan (Bournemouth - ING)

Ao todo, somente dez jogadores resistiram ao período entre a estreia de Ancelotti e a convocação para a Copa do Mundo: Alisson, Alex Sandro, Danilo, Marquinhos, Wesley, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli, Raphinha e Vinicius Júnior.

Ancelotti e Bruno Guimarães caminham no CT do Brasil nos EUA
Ancelotti e Bruno Guimarães caminham no CT do Brasil nos EUA (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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