Primeira x 'última' convocação de Ancelotti: só dez nomes ganharam vaga na Copa
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A primeira convocação de Carlo Ancelotti no início de seu trabalho na Seleção Brasileira sofreu uma transformação quase completa quando comparada à convocação final para a Copa do Mundo. Dos 25 jogadores chamados em sua primeira lista, apenas dez permaneceram entre os escolhidos para defender o Brasil no Mundial de 2026.
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O ataque foi o segmento que mais preservou nomes (quatro), enquanto defesa e meio-campo passaram por mudanças significativas. Além disso, a lista final para a Copa contou com diversos atletas que sequer estiveram presentes na primeira convocação. Confira;
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No gol, apenas Alisson manteve seu lugar. Titular da Seleção há anos, o goleiro do Liverpool atravessou todo o ciclo como uma das referências do elenco. Bento, que havia aparecido na primeira convocação, perdeu espaço para Éderson, enquanto Hugo Souza acabou substituído por Weverton na lista final.
🧤Goleiros
|Alisson (Liverpool - ENG)
|Alisson (Liverpool - ENG)
Bento (Al Nassr - KSA)
Éderson (Fenerbahçe - IST)
Hugo Souza (Corinthians - BRA)
Weverton (Grêmio - BRA)
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As mudanças foram ainda mais profundas no sistema defensivo. Dos nove defensores inicialmente convocados, apenas Alex Sandro, Danilo, Marquinhos e Wesley permaneceram entre os escolhidos para a Copa.
🛡️Defensores
|Alex Sandro (Flamengo - BRA)
|Alex Sandro (Flamengo - BRA)
Alexsandro Ribeiro (Lille - FRA)
Bremer (Juventus - ITA)
Beraldo (Paris Saint-Germain - FRA)
Ibañez (Al-Ahli - ARA)
Carlos Augusto (Internazionale - ITA)
Douglas Santos (Zenit - RUS)
Danilo (Flamengo - BRA)
Danilo (Flamengo - BRA)
Léo Ortiz (Flamengo - BRA)
Léo Pereira (Flamengo - BRA)
Marquinhos (Paris Saint-Germain - FRA)
Marquinhos (Paris Saint-Germain - FRA)
Vanderson (Monaco - FRA)
Gabriel Magalhães (Arsenal - ING)
Wesley (Flamengo - BRA)
Wesley (Roma - ITA)
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O meio-campo também sofreu forte remodelação. Apenas Bruno Guimarães e Casemiro sobreviveram à transição entre a primeira convocação e a lista definitiva.
🎩Meio-campistas
|Andreas Pereira (Fulham - ENG)
|Lucas Paquetá (Flamengo - BRA)
Andrey Santos (Strasbourg - FRA)
Fabinho (Al-Ittihad - ARA)
Bruno Guimarães (Newcastle - ENG)
Bruno Guimarães (Newcastle - ENG)
Casemiro (Manchester United - ENG)
Casemiro (Manchester United - ENG)
Éderson (Atalanta - ITA)
Danilo Santos (Botafogo - BRA)
Gerson (Flamengo - BRA)
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No ataque Ancelotti preservou parte importante da base construída ao longo do ciclo. Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Júnior permaneceram entre os convocados, consolidando-se como peças centrais do projeto da Seleção. Ao mesmo tempo, o treinador promoveu alterações relevantes ao deixar de fora Antony, Estêvão e Richarlison, substituídos por Endrick, Igor Thiago e Luiz Henrique.
🤺Atacantes
|Antony (Real Betis - ESP)
|Endrick (Lyon - FRA)
Estêvão (Palmeiras - BRA)
Igor Thiago (Brentford - ING)
Gabriel Martinelli (Arsenal - ENG)
Gabriel Martinelli (Arsenal - ENG)
Matheus Cunha (Wolverhampton - ENG)
Matheus Cunha (Manchester United- ENG)
Raphinha (Barcelona - ESP)
Raphinha (Barcelona - ESP)
Richarlison (Tottenham - ENG)
Luiz Henrique (Zenit - RUS)
Vinicius Junior (Real Madrid - ESP)
Vinicius Júnior (Real Madrid - ESP)
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Neymar (Santos - BRA)
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Rayan (Bournemouth - ING)
Ao todo, somente dez jogadores resistiram ao período entre a estreia de Ancelotti e a convocação para a Copa do Mundo: Alisson, Alex Sandro, Danilo, Marquinhos, Wesley, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli, Raphinha e Vinicius Júnior.
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