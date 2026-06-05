NOVA JERSEY — Durante entrevista coletiva às vésperas do último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti evitou confirmar o time titular que enfrentará o Egito, neste sábado (6), em Cleveland. Apesar do mistério, o treinador italiano deixou escapar algumas pistas sobre a escalação, praticamente desenhando a equipe que iniciará a partida.

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Ao longo da conversa com os jornalistas, Ancelotti confirmou quatro mudanças em relação ao time que goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã.

Uma das mudanças será na lateral esquerda. Douglas Santos ganhará uma oportunidade entre os titulares na vaga de Alex Sandro. Na defesa, Marquinhos retorna à equipe após se reapresentar à Seleção depois da conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. O zagueiro havia ficado fora do amistoso anterior justamente por conta de compromissos com o clube francês.

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Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

Ao lado dele, a expectativa era pela entrada de Gabriel Magalhães. O defensor, porém, será preservado por questões físicas. Dessa forma, Léo Pereira, que começou jogando diante do Panamá, permanecerá entre os titulares.

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No setor ofensivo, Ancelotti também promoverá mudanças importantes. Lucas Paquetá entrará no meio-campo no lugar de Matheus Cunha, enquanto Igor Thiago ganhará uma oportunidade como homem de referência do ataque, substituindo Luiz Henrique.

O treinador explicou que o amistoso contra os egípcios será a última oportunidade para observar alternativas antes do início da competição.

— É o último jogo para fazer teste. Este jogo é mais difícil do que o anterior. O Paquetá representa jogadores importantes, outros que têm características diferentes de outros meio-campistas. Eu quero testá-lo e eu tenho um jogo amanhã para buscar outra opção. Eu acho que o sistema que vamos tratar na frente é bastante consolidado — afirmou o treinador, confirmando que poderá fazer novamente 11 alterações no amistoso.

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A última confirmação veio para o gol. Ancelotti revelou que Weverton será utilizado durante o amistoso e entrará no segundo tempo, dando sequência ao rodízio entre os goleiros convocados.

Com a maior parte dos testes já realizada ao longo da preparação, a partida diante do Egito servirá como o último ajuste da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo. Mais do que o resultado, o confronto será uma oportunidade para Ancelotti observar alternativas, consolidar ideias e chegar ao início do torneio com a equipe definida.

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Outro tema abordado na entrevista foi a situação de Neymar. O camisa 10 não viajará com a delegação para Cleveland. A decisão da comissão técnica foi evitar o desgaste provocado pelo deslocamento e permitir que o atacante continue concentrado em seu processo de recuperação física em Nova Jersey.

Neymar segue em tratamento de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e está cada vez mais próximo de voltar aos trabalhos com bola. Segundo Ancelotti, o jogador realizará um novo exame neste sábado, e a expectativa é positiva.

— A situação de Neymar é clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Vai fazer um exame de ressonância e, depois do exame, se tudo sair bem, já treina com o grupo na próxima semana — explicou.

Durante a coletiva, o treinador também protagonizou um momento descontraído ao ser questionado sobre a titularidade de Douglas Santos. Após evitar revelar a escalação no início da entrevista, Ancelotti percebeu que já havia confirmado praticamente toda a equipe ao responder às perguntas dos jornalistas.

— Não dei a escalação, mas no fim vocês têm. Falta algo? — brincou o italiano, arrancando risadas dos presentes.

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