Brasil x Egito: Ancelotti brinca ao revelar Seleção titular durante coletiva
Treinador concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), em Nova Jersey (EUA)
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NOVA JERSEY — Durante entrevista coletiva às vésperas do último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti evitou confirmar o time titular que enfrentará o Egito, neste sábado (6), em Cleveland. Apesar do mistério, o treinador italiano deixou escapar algumas pistas sobre a escalação, praticamente desenhando a equipe que iniciará a partida.
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Ao longo da conversa com os jornalistas, Ancelotti confirmou quatro mudanças em relação ao time que goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã.
Uma das mudanças será na lateral esquerda. Douglas Santos ganhará uma oportunidade entre os titulares na vaga de Alex Sandro. Na defesa, Marquinhos retorna à equipe após se reapresentar à Seleção depois da conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. O zagueiro havia ficado fora do amistoso anterior justamente por conta de compromissos com o clube francês.
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Ao lado dele, a expectativa era pela entrada de Gabriel Magalhães. O defensor, porém, será preservado por questões físicas. Dessa forma, Léo Pereira, que começou jogando diante do Panamá, permanecerá entre os titulares.
No setor ofensivo, Ancelotti também promoverá mudanças importantes. Lucas Paquetá entrará no meio-campo no lugar de Matheus Cunha, enquanto Igor Thiago ganhará uma oportunidade como homem de referência do ataque, substituindo Luiz Henrique.
O treinador explicou que o amistoso contra os egípcios será a última oportunidade para observar alternativas antes do início da competição.
— É o último jogo para fazer teste. Este jogo é mais difícil do que o anterior. O Paquetá representa jogadores importantes, outros que têm características diferentes de outros meio-campistas. Eu quero testá-lo e eu tenho um jogo amanhã para buscar outra opção. Eu acho que o sistema que vamos tratar na frente é bastante consolidado — afirmou o treinador, confirmando que poderá fazer novamente 11 alterações no amistoso.
A última confirmação veio para o gol. Ancelotti revelou que Weverton será utilizado durante o amistoso e entrará no segundo tempo, dando sequência ao rodízio entre os goleiros convocados.
Com a maior parte dos testes já realizada ao longo da preparação, a partida diante do Egito servirá como o último ajuste da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo. Mais do que o resultado, o confronto será uma oportunidade para Ancelotti observar alternativas, consolidar ideias e chegar ao início do torneio com a equipe definida.
➡️ Retorno de Neymar ganha capítulo importante com novo exame na Seleção
Outro tema abordado na entrevista foi a situação de Neymar. O camisa 10 não viajará com a delegação para Cleveland. A decisão da comissão técnica foi evitar o desgaste provocado pelo deslocamento e permitir que o atacante continue concentrado em seu processo de recuperação física em Nova Jersey.
Neymar segue em tratamento de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e está cada vez mais próximo de voltar aos trabalhos com bola. Segundo Ancelotti, o jogador realizará um novo exame neste sábado, e a expectativa é positiva.
— A situação de Neymar é clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Vai fazer um exame de ressonância e, depois do exame, se tudo sair bem, já treina com o grupo na próxima semana — explicou.
Durante a coletiva, o treinador também protagonizou um momento descontraído ao ser questionado sobre a titularidade de Douglas Santos. Após evitar revelar a escalação no início da entrevista, Ancelotti percebeu que já havia confirmado praticamente toda a equipe ao responder às perguntas dos jornalistas.
— Não dei a escalação, mas no fim vocês têm. Falta algo? — brincou o italiano, arrancando risadas dos presentes.
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