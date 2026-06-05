Brasil x Egito mobiliza Anderson Varejão e mascotes da Seleção e do Cavaliers

CLEVELAND, OH (EUA) - Na véspera de Brasil x Egito, uma ação em uma praça de Cleveland reuniu um grupo de brasileiros, os mascotes da Seleção e do Cleveland Cavaliers, e o ex-jogador da equipe americana e da seleção brasileira de basquete Anderson Varejão. Foi um esquenta "em família" para o último amistoso da equipe de Carlo Ancelotti antes do início da Copa do Mundo.

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Embaixador global do Cavaliers, Varejão falou com animação ao Lance! sobre a expectativa para o amistoso deste sábado (6), no Huntington Field.

— Poder recebê-los aqui antes da Copa do Mundo, em busca do Hexa, é muito legal. Sinto-me feliz e honrado em poder fazer parte desse momento, dessa preparação da Seleção Brasileira, desse jogo amistoso contra o Egito, aqui em Cleveland. É um dia bonito hoje (sexta) e espero que esteja assim também para o jogo, que o Brasil possa fazer uma grande Copa do Mundo e, quem sabe, venha o Hexa — comentou Varejão.

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Um grupo de brasileiros que mora em Cleveland acompanhou a ação desta sexta-feira. Eles acompanharam uma divertida disputa de basquete entre o Canarinho e o Moondog, os mascotes da Seleção e do Cavaliers. O representante brasileiro demonstrou alguma desenvoltura com a bola laranja, e muita com a de futebol. Já o norte-americano teve boa performance com a de basquete, e fez inclusive algumas embaixadinhas com ela.

Varejão falou da parceria entre os dois e da presença de famílias brasileiras, e também norte americanas, na praça.

— Isso é sensacional. O esporte, a gente fala que tem que unir forças sempre. O esporte é saúde, o esporte é mais que o esporte, te ensina muitas coisas, ensina muitas coisas às crianças, adolescentes também. Ensina a ganhar, a perder, trabalhar em equipe e várias outras coisas. Então, é uma interação legal, bem bacana poder receber o Moondog aqui juntamente com o Canarinho e fazer essa brincadeira com as crianças. Vai marcar para sempre essas crianças, na vida delas. Eles vão poder, sempre que tiver a Copa do Mundo, falar "nossa, estive uma vez com o mascote do Cleveland, junto com o Canarinho, lá em Cleveland, na praça, no parque". Isso é muito legal.

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Sobre as chances do Brasil na Copa do Mundo, Anderson Varejão se disse confiante.

— A gente sabe que não vai ser fácil. Como eu sempre falo, numa competição como essa, que você joga toda semana, quando chega na fase de mata-mata também, oitavas, quartas, essas coisas, não pode perder. No basquete acontece, no futebol também. Acho que se a Seleção chegar bem focada, jogando um futebolzinho redondo, tem grande chance de, eu diria, surpreender. Porque muita gente não acredita no Brasil, mas a gente acredita e que venha o Hexa.

Canarinho, Anderson Varejão e Moondog em evento pré-Brasil x Egito em Cleveland (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

ONG em Cleveland une 1,5 mil famílias de brasileiros

Quem também esteve no evento foi Luciana Salles, presidente da ONG Brasileiros em Cleveland. A entidade reúne 1,5 mil famílias de brasileiros que moram na cidade e na região. O grupo realiza eventos mensais; no fim deste mês, haverá uma festa junina na cidade.

Luciana se mostrou animada com Brasil x Egito sendo disputado na cidade.

— Em janeiro ou fevereiro os brasileiros já começaram a se mobilizar para o jogo. "Quem vai para o jogo?", "Em que setor", "Onde vamos nos reunir?". É legal ver essa mobilização. Temos um grupo enorme de brasileiros que irá ao jogo — disse Luciana.