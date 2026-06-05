Jogador mais velho da Copa do Mundo enfrenta o Brasil na fase de grupos

Craig Gordon, goleiro titular da Escócia, será o atleta mais velho na Copa do Mundo de 2026. O arqueiro do Heart of Midlothian (clube da primeira divisão do futebol escocês) tem 43 anos e disputará seu primeiro Mundial. A Escócia enfrentará o Brasil no dia 24 de junho, pela terceira rodada do Grupo C. A partida será disputada às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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Com dois anos a mais que Cristiano Ronaldo, que tem 41 anos, Gordon lidera a lista dos jogadores mais velhos da Copa do Mundo.

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Craig Gordon, goleiro titular da Escócia, será o atleta mais velho na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Pelo Celtic, Gordon conquistou seis títulos do Campeonato Escocês. O goleiro foi eleito o melhor arqueiro do torneio na temporada 2021/22. Gordon também já atuou pelo Celtic, na Escócia, e pelo Sunderland, na Inglaterra. Na Premier League, pelo Sunderland, disputou 94 jogos entre 2007 e 2012.

Gordon foi convocado pela primeira vez em 2004, acumulando 86 partidas pela Escócia ao longo da carreira.

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A última vez que Craig Gordon esteve em campo foi justamente defendendo a seleção escocesa, no dia 30 de maio deste ano. A Escócia venceu Curaçao por 4 a 1 em amistoso, mas Gordon deixou o jogo com uma lesão no ombro.

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Veja a agenda do Brasil na Copa do Mundo:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

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Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA