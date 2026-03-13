Pré-lista de Ancelotti sugere novidades para a convocação da Seleção

Carlo Ancelotti já tem o elenco base da Seleção Brasileira que irá disputar a Copa do Mundo definido, mas ainda falta definir pelo menos oito nomes para a competição que começará em menos de três meses. E há sempre o risco de lesões. Por isso, a convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16), a última antes da definição de quem vai para o Mundial, é tão aguardada. A seguir, o Lance! mostra o que já se sabe da pré-lista de convocados.

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Antes de mais nada, um parêntese: a pré-lista de convocados, ou "lista larga", é um comunicado formal que a CBF faz à Fifa com jogadores que estão no radar da Seleção Brasileira para os próximos jogos. Os clubes, então, são informados que podem ter de ceder determinados jogadores à equipe nacional — em Datas Fifa, a liberação é obrigatória. No geral, a pré-lista inclui uma relação próxima a 50 nomes, enquanto que a convocação final se restringe a 26.

Desde que a pré-lista foi encaminhada à Fifa, há dez dias, diversos nomes se tornaram públicos, e chamou especial atenção os de jogadores que ainda não foram convocados pelo treinador.

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Entre eles estão os atacantes Rayan, ex-Vasco e hoje no Bournemouth; Igor Thiago, do Brentford; Endrick, do Lyon; e Neymar.

O atacante do Santos não é convocado desde que sofreu grave lesão em jogo da Seleção, em 2024. Ele esteve em diferentes pré-listas no ano passado, com Dorival Júnior e com o próprio Ancelotti, mas invariavelmente acabou de fora por causa de lesões ou condição física abaixo do ideal.

Endrick tem nova chance de retornar à Seleção Brasileira (Foto: Evaristo Sá/AFP)

Há enorme expectativa sobre a convocação ou não de Neymar nesta segunda-feira. O jogador seria observado por Ancelotti na terça-feira passada, mas ele foi poupado no empate por 2 a 2 entre Santos e Mirassol, o que fez o treinador italiano basicamente perder a viagem.

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Outra novidade pode aparecer no meio-campo. Carlo Ancelotti ainda precisa escolher pelo menos um reserva entre os volantes da Copa do Mundo, e Danilo, do Botafogo, foi incluindo na pré-lista de convocados.

Na zaga, Bremer pode ganhar uma chance. O zagueiro da Juventus, que estava no grupo da Seleção que disputou a Copa do Mundo do Catar, surge mais uma vez como opção.