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Medalha de Pelé da Copa de 1958 vai a leilão na Inglaterra

Artigo do primeiro mundial do Brasil equivale a um quarto da arrecadação estimada para o leilão

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 17:42
Atualizado há 2 minutos
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Pelé admira troféu da Copa do Mundo de 1958. (Foto: Divulgação/ FIFA)
Pelé admira troféu da Copa do Mundo de 1958 (Foto: Divulgação/ FIFA)

R$ 3,4 milhões. Este é o valor convertido, de acordo com a cotação atual, do preço estimado para a medalha de ouro entregue a Pelé na Copa do Mundo de 1958, que irá a leilão em Wellingborough, na Inglaterra, ainda este mês.

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    A honraria, que foi recebida pelo "Rei" após a conquista do primeiro Mundial do Brasil, na Suécia, integra um catálogo de 450 objetos relacionados ao torneio e colocados à venda por uma casa de leilões britânica especializada em artigos esportivos.

    A expectativa da BUDDS é arrecadar um total de 2 milhões de libras (R$ 13,6 milhões), sendo um quarto deste valor (500 mil libras) referente apenas à comercialização do prêmio dado ao então jogador de 17 anos. Um leilão on-line acontece até o dia 21 de junho, com camisas das seleções da Copa do Mundo de 2026, antes da venda presencial, marcada para 25 de junho

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    Entre os outros lotes do leilão na Inglaterra, está um uniforme usado pelo goleiro Gordon Banks, autor de uma defesa memorável na Copa de 1970, no México, em uma cabeçada de Pelé. Também será leiloada a medalha do meio-campista Alan Ball, campeão do mundo em 1966 pela seleção inglesa.

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    Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, um outro leilão colocará à disposição dos compradores a camisa utilizada por Pelé na final de 1958, contra a seleção anfitriã da Copa. Avaliada em US$ 6 milhões (R$ 30,5 milhões), a blusa está na sede americana da Sotheby's. O evento acontecerá entre 29 de junho e 16 de julho.

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    Garrincha e Pelé encheram os olhos do mundo e levaram o Brasil ao título da Copas de 1958 (Foto: Arquivo L!)

    Pelé era apenas um adolescente quando marcou dois gols na vitória por 5 a 2 contra a Suécia na decisão da Copa do Mundo de 1958. Na ocasião, "O Rei" garantiu o primeiro dos cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira.

    Também foi a primeira conquista do único jogador tricampeão do mundo, que faleceu em dezembro de 2022, aos 82 anos, após falência múltipla de órgãos em decorrência de um câncer de cólon.

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