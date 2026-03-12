Astro da NBA aparece com uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Jogador do Los Angeles Lakers, Luka Dončić apareceu com a nova camisa azul da Seleção Brasileira. O atleta disputará a partida de hoje da NBA, contra o Chicago Bulls. O manto brasileiro, inclusive, estampa a marca Jordan, do icônico jogador Michael Jordan, ídolo dos touros. O jogo entre as equipes começa às 23h30 (de Brasília).

O novo uniforme II da Seleção Brasileira foi lançado nesta quinta-feira (12), possuindo o slogan "Joga sinistro", uma paródia da famosa frase "Joga bonito". O tecido da camisa, na sua versão jogador, é completamente pensado para o conforto dos atletas em campo, apresentando uma boa absorção de suor.

Foto de divulgação do novo uniforme do Brasil para a Copa do Mundo (Divulgação/CBF)

Texto de Vitor Palhares

Esta será a primeira vez que uma seleção nacional exibirá o logotipo da Jordan em seu uniforme. A marca, no entanto, mantém parceria com o PSG, atual campeão da Champions League, desde 2018.

A campanha de divulgação adaptou um dos lemas tradicionais da Amarelinha, o "joga bonito", substituído por uma versão mais agressiva, com o mote "joga sinistro". O design da peça foi inspirado nos predadores mais velozes da fauna brasileira.

— Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria representa algo enorme — afirmou Vinicius Júnior, atacante da equipe nacional e do Real Madrid.

O novo uniforme reserva da equipe brasileira será vendido por R$ 449,99 na versão torcedor, enquanto o modelo utilizado em campo custará R$ 749,99. A peça foi desenvolvida para ampliar a circulação de ar durante as partidas e é confeccionada a partir de resíduos têxteis. O tecido também é 11% mais leve e até 23,8% mais respirável.

Além da camisa alternativa, a coleção inclui itens de streetwear, como camisetas, moletons bicolores, shorts de mesh, agasalhos e quatro silhuetas clássicas de calçados reinterpretadas para o público brasileiro.