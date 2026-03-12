Astro da NBA aparece com uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Jogo começa às 23h30 de Brasília
- Matéria
- Mais Notícias
Jogador do Los Angeles Lakers, Luka Dončić apareceu com a nova camisa azul da Seleção Brasileira. O atleta disputará a partida de hoje da NBA, contra o Chicago Bulls. O manto brasileiro, inclusive, estampa a marca Jordan, do icônico jogador Michael Jordan, ídolo dos touros. O jogo entre as equipes começa às 23h30 (de Brasília).
Botafogo tem Vitinho e Danilo em pré-lista da Seleção Brasileira
Botafogo
Athleta lança camisas inspiradas em momentos históricos de Pelé pela Seleção Brasileira
Santos
Bremer entra na pré-lista da Seleção Brasileira de Ancelotti antes da Copa, segundo jornal
Futebol Internacional
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O novo uniforme II da Seleção Brasileira foi lançado nesta quinta-feira (12), possuindo o slogan "Joga sinistro", uma paródia da famosa frase "Joga bonito". O tecido da camisa, na sua versão jogador, é completamente pensado para o conforto dos atletas em campo, apresentando uma boa absorção de suor.
🤑 Aposte em diferentes esportes pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Texto de Vitor Palhares
Esta será a primeira vez que uma seleção nacional exibirá o logotipo da Jordan em seu uniforme. A marca, no entanto, mantém parceria com o PSG, atual campeão da Champions League, desde 2018.
A campanha de divulgação adaptou um dos lemas tradicionais da Amarelinha, o "joga bonito", substituído por uma versão mais agressiva, com o mote "joga sinistro". O design da peça foi inspirado nos predadores mais velozes da fauna brasileira.
— Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria representa algo enorme — afirmou Vinicius Júnior, atacante da equipe nacional e do Real Madrid.
O novo uniforme reserva da equipe brasileira será vendido por R$ 449,99 na versão torcedor, enquanto o modelo utilizado em campo custará R$ 749,99. A peça foi desenvolvida para ampliar a circulação de ar durante as partidas e é confeccionada a partir de resíduos têxteis. O tecido também é 11% mais leve e até 23,8% mais respirável.
Além da camisa alternativa, a coleção inclui itens de streetwear, como camisetas, moletons bicolores, shorts de mesh, agasalhos e quatro silhuetas clássicas de calçados reinterpretadas para o público brasileiro.
- Matéria
- Mais Notícias