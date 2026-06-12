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Neymar ou Messi, quem era o mais divertido? Rafinha responde

Ex-meia elogia poder de decisão do camisa 10 da seleção brasileira

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 17:28
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Messi e Neymar - Barcelona
Messi e Neymar na época de Barcelona (Foto: GERARD JULIEN / AFP

Filho de um dos melhores laterais-esquerdos da história do Vasco, Mazinho, que também foi tetracampeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, Rafinha Alcântara pendurou as chuteiras em dezembro. Em entrevista ao diário espanhol Marca, o ex-meia, de 33 anos, falou de lesões, carreira, Neymar, Messi e, claro, de Copa do Mundo.

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    Perguntado sobre quem era mais divertido, Neymar ou Messi, com os quais jogou no Barcelona (onde atuou de 2011 a 2020), o irmão de Thiago Alcântara respondeu:

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    - Eu diria Neymar, por causa das coisas incríveis que ele faz. Estamos falando de Messi, o melhor de todos os tempos, mas, em termos de coisas engraçadas, coisas que eu nunca vi ninguém fazer, diria Neymar.

    Rafinha também opinou sobre quem treinava melhor: o craque argentino, o brasileiro ou o espanhol Iniesta:


    - Messi fez tudo certo. Treinos, jogos, tudo perfeito.

    Neymar sempre perigoso

    Sobre o poder de decisão do camisa 10 da seleção brasileira, o filho de Mazinho, que foi campeão olímpico em 2016 com o atacante, no Rio, foi direto:

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    - Neymar é um fator chave. Um jogador do calibre dele é sempre perigoso. A presença dele pesa muito para os adversários. Acho que ele ainda pode contribuir muito nas partidas e fazer a diferença necessária. O país está esperando por ele.

    Rafinha Alcântara no Prêmio Laureus (Reprodução)
    Rafinha Alcântara no Prêmio Laureus (Reprodução)

    Ídolo do Barcelona, Raphinha é apontado pelo quase xará como outro trunfo da seleção brasileira na busca pelo hexacampeonato:

    - Ele já é um dos melhores do mundo e pode ajudar muito o Brasil nesta Copa do Mundo.

    E o que a seleção dirigida por Carlo Ancelotti precisa para voltar a vencer o Mundial após 24 anos?

    - Acho que a pressão nacional é muito grande, como sempre acontece nas Copas do Mundo. Elas têm tudo o que precisam para chegar à final e vencê-la. Precisam dessa união da equipe, de um bom sistema e de acreditar que podem conseguir.

    Final entre Espanha e Brasil na Copa

    Com forte relação com a Espanha, Rafinha também opinou se terá problemas em casa se o país fizer a final contra o Brasil:

    - Com certeza haverá problemas. Ambos são favoritos: que vença o melhor!

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    Rafinha Alcântara, com o pai, Mazinho, a esposa, o irmão e a cunhada no Prêmio Laureus (Reprodução)
    Rafinha Alcântara, com o pai, Mazinho, a esposa, o irmão e a cunhada no Prêmio Laureus (Reprodução)
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