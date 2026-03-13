Joel Santana alfineta Seleção e opina sobre Neymar na Copa: 'Não pode'

Ex-treinador de futebol, Joel Santana alfinetou o desempenho da Seleção Brasileira e opinou sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o comandante também relembrou sua passagem pela seleção da África do Sul e projetou o torneio dos Estados Unidos.

Nos oito jogos sob comando de Ancelotti, a Seleção Brasileira não convenceu Joel Santana após quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. No entanto, "Papai Joel" confia no trabalho do treinador italiano e acredita na melhora nos amistosos contra França e Croácia, em março.

- Carlo Ancelotti é uma grata surpresa e é um treinador de nome internacional. A Seleção Brasileira está em formação. Eu não tenho minha Seleção, mas vou ver esses dois jogos antes da Copa do Mundo que o Brasil vai ter contra França e Croácia. A Seleção não tá legal, mas acho que pode ficar.

Na sequência, Joel Santana também defendeu a convocação de Neymar e a presença do camisa 10 do Santos na Copa do Mundo. O atleta está recuperado de uma cirurgia feita no joelho esquerdo no fim de dezembro, mas tem apenas três jogos com o Peixe em 2026.

- O Neymar é um jogador diferenciado, vindo de contusões. Se ele chegar bem fisicamente, tecnicamente e psicologicamente, ele deve ir, porque é um jogador talentoso e jogador talentoso a gente não pode deixar de fora. Ponto.

Na segunda-feira (16), Carlo Ancelotti convocará 26 jogadores para os amistosos contra França e Croácia, que serão disputados nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos.

Neymar em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Carl de Souza/AFP)

Joel Santana avalia presença de África do Sul na Copa do Mundo

Pontos positivos e negativos do futebol na África do Sul

- As dificuldades são muitas. O que mais me surpreendeu, e que agora eles melhoraram muito após levarem brasileiros para lá, como eu, Parreira e uma série de treinadores, é que eles tem bons jogadores, mas falta experiência. Alguns jogam até na Europa, enquanto outros jogam lá. Tem excelentes jogadores, mas falta experiência em disputar títulos, jogar em outros clubes, países. Por isso eles me levaram pra lá.

Superar a Nigéria nas Eliminatórias

- Futebol tudo pode acontecer. A Nigéria sempre ganhava da África do Sul. Quando estávamos lá, nós vencemos eles na Copa das Confederações. A Nigéria tem jogadores muito altos, grandes e fortes e todos jogam em bons clubes da Europa. Mas deve estar muita festa, muita bagunça, mas não sei. A África do Sul chegando é bom pelo que eles fizeram, pelo que eles investiram no futebol. Se vão chegar ou não, eu não sei, mas tomara que cheguem, pois eles merecem.

Crescimento do futebol sul-africano

- Eles estão melhorando muito. Você tendo bons professores... Nós fomos lá há 15 anos. Fui substituto do Parreira, que tinha feito um baita trabalho. A tendência é melhorar e a experiência que eles vão adquirindo também vai melhorando. Eles estão chegando devagarinho, mas chegam bem, porque a base do futebol são bons jogadores. Segunda coisa: tem que ter trabalho e, acima de tudo, experiência.

Impacto de Joel Santana e Parreira

- Talento, experiência, parte tática, ensinar a eles como se trabalha taticamente, fisicamente e psicologicamente. A parte psicológica é muito difícil. Um dia eles vão conseguir adquirir tudo que nós deixamos.

