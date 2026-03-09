menu hamburguer
Seleção Brasileira

O que sabemos da pré-lista de Ancelotti para a convocação da Seleção

Treinador anuncia convocados para a Data Fifa de março na próxima segunda-feira

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
16:00
Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira para os amistosos com Tunísia e Senegal
imagem cameraCarlo Ancelotti fará última convocação antes de definir a lista da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Neymar, Rayan, Endrick, Bremer… a última lista de convocados de Carlo Ancelotti antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026 pode trazer nomes nunca anunciados pelo treinador, o que sugere uma mudança no planejamento original. Alguns nomes da pré-lista já se tornaram públicos.

➡️Olho neles, Ancelotti! Quem pode surgir na convocação da Seleção

Em outubro do ano passado, quando o grupo do Brasil se reuniu na Ásia para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, Ancelotti declarou que a intenção era de que para a Data Fifa deste mês a Seleção fosse "muito próxima" daquela que ele pretende levar para a Copa do Mundo. 

Mas, seja por lesões, seja por ampliar o número de opções para o elenco, o técnico poderá chamar alguns jogadores pela primeira vez na convocação que fará na próxima segunda-feira (16), no Rio.

Nome mais aguardado, Neymar está na pré-lista de convocados e seria observado in loco por Ancelotti nesta terça-feira, quando o Santos encara o Mirassol, fora de casa. Mas o atacante será preservado por "controle de carga".

Endrick, com que Carlo Ancelotti chegou a trabalhar na época de Real Madrid, no ano passado, e Rayan, que começou impressionando no Bournemouth, também estão na pré-lista da Seleção.

Presente na última Copa do Mundo, o zagueiro Bremer começa a sonhar com participação também no Mundial deste ano. O defensor da Juventus não é convocado desde os tempos de Dorival Júnior, mas pode ser avaliado como uma opção.

A CBF enviou a lista de pré-convocados à Fifa na sexta-feira (6). O envio é protocolar e reúne cerca de 50 nomes. Na convocação para os amistosos com França e Croácia, que será realizada na semana que vem, Ancelotti irá chamar 26 jogadores.

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League
Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth; atacante está na pré-lista de convocados de Ancelotti (Foto: Divulgação/Bournemouth)

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

