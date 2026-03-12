Ex-técnico assumirá bancada na Globo durante Copa do Mundo

A TV Globo que confirmou a estrutura completa para a Copa do Mundo deste ano, divulgou mais um nome de peso para essa edição histórica que contará com aproximadamente 113 profissionais envolvidos em diversas funções, com o Sportv anunciando também o time que comandará o ''Seleção''.

O nome de peso da vez é o ex-técnico da seleção brasileira, Felipão, que comandou a campanha do pentacampeonato mundial em 2002, que agora assume o papel de comentarista. Entre os principais nomes que o acompanharam nesta edição, estão os cinco narradores: Luís Roberto, Everaldo Marques e Gustavo Villani, enquanto o sportv terá Luiz Carlos Jr e Paulo Andrade no comando das transmissões.

Felipão vai comentar jogos da Copa do Mundo na Globo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com marca registrada em outras edições da Copa, o Seleção terá André Rizek ao seu lado, comandando ao vivo, direto de Nova York, com os comentaristas fixos - Felipe Melo e Paulo Nunes.

Felipão, com 77 anos, e os ex-jogadores Renato Augusto, comentarista da GE TV, e o argentino Andrés D´Alessandro vão se revezar nos comentários e análises ao longo de todo o Mundial. Animado, Scolari comentou sobre sua nova fase:

— Estou muito feliz com esse novo desafio. Depois de três Copas do Mundo na beira do gramado, agora tenho a oportunidade de participar de um programa esportivo e seguir falando de futebol, que é uma das minhas paixões. Ainda mais ao lado de nomes que conheço bem, como Paulo Nunes e Felipe Melo. Tenho certeza de que vai ser uma experiência muito bacana — disse Felipão.

Em relação às transmissões, a Globo exibirá todos os jogos da Seleção Brasileira e metade das partidas do mata-mata, incluindo a final, totalizando 55 jogos na programação. Já a edição especial do 'Seleção' estreia na programação do sportv no dia 6 de Junho, logo após o último amistoso de preparação da Seleção Brasileira, que será disputado no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, diante do Egito.

