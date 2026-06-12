Recuperado de mal-estar, rival do Brasil está pronto para a estreia na Copa Scott McTominay reforça a Escócia contra o Haiti

Rival do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo, a Escócia tem um retorno importante para a estreia de sábado, contra o Haiti, às 22h (de Brasília). Recuperado de um mal-estar, o meia Scott McTominay estará à disposição do técnico Steve Clarke.

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Aos 29 anos, McTominay foi revelado pelo Manchester United, onde atuou de 2017 a 2024. Desde então, atua pelo Napoli, da Itália.

Lateral e capitão da Escócia, Andy Robertson, que atua no Tottenham, não vê a hora de entrar em campo neste sábado:

- Tive muita sorte de disputar grandes jogos, conquistar títulos e defender o maior clube do mundo. Mas, para mim, jogar pela sua seleção está um nível acima de tudo isso. Fazer isso em uma Copa do Mundo é um sonho realizado. Estou muito orgulhoso e feliz por ter alcançado isso ao lado deste grupo.

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Andy Robertson, lateral e capitão da Escócia (Foto: FIfa/Divulgação)

Favoritismo à parte, Clarke prega respeito ao Haiti:

- É importante respeitarmos o adversário e estarmos preparados, além de jogar no nosso melhor nível. Estudamos o Haiti com muita atenção. Acreditamos que sabemos como eles vão atuar, mas toda equipe pode surpreender e talvez façam alguma mudança de última hora. Eles têm jogadores muito dinâmicos, especialmente no setor ofensivo, então precisamos estar atentos", avaliou.

Brasil x Escócia no dia 24

Os escoceses enfrentam os brasileiros na última rodada do Grupo C, no dia 24, às 19h.

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